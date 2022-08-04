В каком случае наложницам в гареме султана Сулеймана выдавали вольную

В гареме султана Сулеймана выжить было непросто. Об этом нам рассказали в популярном турецком сериале «Великолепный век».
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Все девушки бились за внимание падишаха, ведь некоторые красотки рисковали ни разу в жизни не познакомиться лично с повелителем. На такой случай в гареме существовало правило:
Если султан 9 лет не притрагивался к наложнице, то ее отпускали из гарема со статусом свободного человека, обеспечивали хорошим домом и доходами из казны.
Но были и те, кто оставался во дворце и занимал административные должности. Их именовали – мастерицы. Эти женщины занимали посты экономок, церемонийместеров, нянек, кормилиц. Они располагали уважением и немалыми доходами.