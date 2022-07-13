В Америке поставят статуи в честь героев сериала «Во все тяжкие»

Персонажей сериала «Во все тяжкие» решили увековечить в реальной жизни.

29 июля компания Sony Pictures откроет в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико, где происходит действие сериала) две бронзовые скульптуры, изображающие Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Статуи появятся в местном конференц-центре.

Новость сообщает издание Collider, отмечая, что город хочет увековечить киногероев, которые его прославили, и надеется на толпы туристов, которых привлечет новый памятник. Хотя сам сериал, напомним, это криминальная драма о производителях наркотиков.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Во все тяжкие» выходил в 2008–2013 годах и стал настоящим хитом поп-культуры. Он породил не менее популярный сериал-приквел «Лучше звоните Солу» и полнометражный фильм.

Персонажей, которых хотят увековечить, сыграли актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Они сказали, что «взволнованы и польщены» этой честью, а еще рады, что их статуи будут находиться под крышей, и голуби не оставят «свои критические замечания на наших головах».

Смотрите также