У султана Сулеймана до Хюррем было три законных жены - кто они

На самом деле, Хюррем стала четвертой.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» нам практически не показали, что до Хюррем у султана Сулеймана было три законных жены. Первой стала Фюлане-хатун - дочь управляющего Кафы, в которой некоторое время Сулейман проживал с матерью.

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Девушка родила будущему падишаху девочку, что его сильно расстроило. В итоге отношения с Фюлане сошли на нет.

Второй супругой Сулеймана стала Гюльфем-хатун, которая также была дочерью албанского князя. Она родила султану мальчика, но он погиб в новорожденном возрасте. Этим отношениям в итоге тоже не суждено было продержаться долго.

Спустя два года сердце султана завоевала Махидевран, которая подарила ему сына Мустафу. Так, Махидевран стала старшей супругой, а ее шехзаде главным наследником.

Но с появлением Хюррем ситуация в корне изменилась. Сулейман охладел к Махидевран, предпочитая все время проводить с новой наложницей.

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