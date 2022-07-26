У султана Сулеймана до Хюррем было три законных жены - кто они

В сериале «Великолепный век» нам практически не показали, что до Хюррем у султана Сулеймана было три законных жены. Первой стала Фюлане-хатун - дочь управляющего Кафы, в которой некоторое время Сулейман проживал с матерью.

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Девушка родила будущему падишаху девочку, что его сильно расстроило. В итоге отношения с Фюлане сошли на нет.

Второй супругой Сулеймана стала Гюльфем-хатун, которая также была дочерью албанского князя. Она родила султану мальчика, но он погиб в новорожденном возрасте. Этим отношениям в итоге тоже не суждено было продержаться долго.