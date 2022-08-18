«У нас драки через день»: как снимается новый сезон сериала «Балабол»

В Москве проходят съемки седьмого сезона сериала «Балабол». По словам режиссера Михаила Галина, в новых сериях будет больше экшена, необычных ракурсов и цветовых решений. Также в сериале появится много новых героев.

О чем новый сезон сериала «Балабол»

В седьмом сезоне майор Балабин (Константин Юшкевич) получает новые вызовы как со стороны уголовного мира, так и на личном фронте. Ему предстоит расследование крупных дел с участием преступников международного уровня. Лавируя между начальством, законами и уголовным миром, он все-таки находит правду. Серьезной проблемой становиться угроза жизни дочери. Она попадает в опасную ситуацию из которой ее вытаскивают отец и коллега Быстрицкий (Гоша Куценко).

Новый сезон впервые снимает режиссер Михаил Галин. По его словам, сериал «Балабол» - это большая и сплоченная семья единомышленников с уже сформировавшимися традициями. И перед ним, как перед режиссером, стояла задача деликатно войти в команду. Свое появление он назвал притоком свежей крови.