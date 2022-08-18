«У нас драки через день»: как снимается новый сезон сериала «Балабол»

В Москве проходят съемки седьмого сезона сериала «Балабол». По словам режиссера Михаила Галина, в новых сериях будет больше экшена, необычных ракурсов и цветовых решений. Также в сериале появится много новых героев.
О чем новый сезон сериала «Балабол»
В седьмом сезоне майор Балабин (Константин Юшкевич) получает новые вызовы как со стороны уголовного мира, так и на личном фронте. Ему предстоит расследование крупных дел с участием преступников международного уровня. Лавируя между начальством, законами и уголовным миром, он все-таки находит правду. Серьезной проблемой становиться угроза жизни дочери. Она попадает в опасную ситуацию из которой ее вытаскивают отец и коллега Быстрицкий (Гоша Куценко).
Новый сезон впервые снимает режиссер Михаил Галин. По его словам, сериал «Балабол» - это большая и сплоченная семья единомышленников с уже сформировавшимися традициями. И перед ним, как перед режиссером, стояла задача деликатно войти в команду. Свое появление он назвал притоком свежей крови.
«Я пытаюсь привнести сюда немного своего опыта и нового взгляда на сформированную традицию. Мне очень нравится, как это делал предыдущий режиссер Владимир Мельник. И сейчас моя задача, как у врача, - не навредить. То есть войти, сохранить все лучшее и, привнести что-то свое», - говорит Михаил.
Кадр из сериала «Балабол». Фото: канал НТВ
Режиссер Михаил Галин: «Это некая сказка про нашу действительность»
Новый сезон будет отличаться обилием экшена. Как признается сам режиссер: «У нас драки через день». Также в новых сериях сохранится тот искрометный юмор, который присущ прежним сезонам «Балабола».
«Самое ценное для меня – это то, что здесь люди находятся в постоянном творческом поиске, - говорит Михаил. – Актеры постоянно импровизируют и благодаря синергии многих творческих людей на площадке рождается история, не похожая на другие проекты. Я ни в коем случае не принижаю достоинства коллег, но сериал «Балабол» особенный. Это некая сказка про нашу действительность, разворачивающаяся в городе N».
Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Натура будет сниматься в августе-сентябре, а затем съемочная группа перейдет в павильоны.
По словам Михаила, впереди у киногруппы – съемка одной из самых захватывающих сцен – это сцена крупной перестрелки в таможенном терминале. Кстати, в аэропорту уже снималась масштабная перестрелка с драками. Все трюки выполняются профессиональными каскадерами.
Кадр из сериала «Балабол». Фото: канал НТВ
«Мы бережем актеров и пытаемся их обезопасить. У каждого артиста есть дублеры, - говорит режиссер. - Некоторые сами хотят выполнять трюки по примеру западных артистов. Но мы стараемся не рисковать».
Не обойдется и без красивой эротики. Одна из самых чувственных сцен нового сезона – это эпизод, когда зритель видит девушку с татуировкой во всю спину. Художники по гриму поработали на славу!
По словам Михаила, гримеры уделяют внимание созданию каждой морщинки, пятнышку, трещинки на теле актера. Но здесь есть свои нюансы.
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Кадр из сериала «Балабол». Фото: канал НТВ
«Например, сегодня нам нужно снять синяк на теле героя. А потом через две недели мы снимаем то, что случится позже, - объясняет режиссер. - А синяк не должен видоизменяться, и запомнить, какой он был в начале съемок, довольно сложно. Это надо видеть и чувствовать».
По словам Михаила, особенность «Балабола» заключается в том, что он привлекает большое количество зрителей. Так, аудитория сериала – это люди разных предпочтений и статусов.
«Многим моим знакомым, достаточно образованным людям, нравится этот сериал, потому что это интеллектуальное кино. Там даже в драке есть драматургия», - отметил Михаил. – Но самый главный двигатель проекта - это потрясающий актерский ансамбль и главный герой Константин Юшкевич, но разве можно не симпатизировать ему?»