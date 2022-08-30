У кого глаза «с воробьиным соком»: как Юлию Хлынину переодевали в Елизавету

На канале «Россия» выходит долгожданный сериал «Елизавета». А это значит, что зрителей ждут не только тайны и дворцовые интриги, знакомство с яркими историческими личностями, но и обилие париков и костюмов. И основное внимание зрителей, конечно, будет сосредоточено на самой дочери Петра I Елизавете, роль которой сыграла Юлия Хлынина.

О том, как создавался образ главной героини, цесаревны Елизаветы Петровны, как выбирали цвет волос и макияж для нее, рассказывает художник по гриму Артем Демидов. Именно он работал и над образами фильмов «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы», а сейчас занят в съемках нового многосерийного кино «Шаляпин».

«Хрупкая красота подчеркивает контрасты жизни»

«Мы сразу выбрали определенную линию: красивая сказка про принцессу. Хотелось больше пастельных, воздушных тонов – светлого, розового, желтого, жемчужного сияния, фарфоровой белизны. Исходя из этого и создавались парики, украшения, аксессуары и детали.

В нашей сказке действительно много опасных приключений, настоящей драмы, и вся эта хрупкая красота подчеркивает контрасты жизни, – рассказывает Артем Демидов. – Нашей главной целью было оживить картину, заставить сопереживать нашим героям, почувствовать их страсть, любовь, радость и драму».