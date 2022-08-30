У кого глаза «с воробьиным соком»: как Юлию Хлынину переодевали в Елизавету

На канале «Россия» выходит долгожданный сериал «Елизавета». А это значит, что зрителей ждут не только тайны и дворцовые интриги, знакомство с яркими историческими личностями, но и обилие париков и костюмов. И основное внимание зрителей, конечно, будет сосредоточено на самой дочери Петра I Елизавете, роль которой сыграла Юлия Хлынина.
О том, как создавался образ главной героини, цесаревны Елизаветы Петровны, как выбирали цвет волос и макияж для нее, рассказывает художник по гриму Артем Демидов. Именно он работал и над образами фильмов «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы», а сейчас занят в съемках нового многосерийного кино «Шаляпин».
«Хрупкая красота подчеркивает контрасты жизни»
«Мы сразу выбрали определенную линию: красивая сказка про принцессу. Хотелось больше пастельных, воздушных тонов – светлого, розового, желтого, жемчужного сияния, фарфоровой белизны. Исходя из этого и создавались парики, украшения, аксессуары и детали.
В нашей сказке действительно много опасных приключений, настоящей драмы, и вся эта хрупкая красота подчеркивает контрасты жизни, – рассказывает Артем Демидов. – Нашей главной целью было оживить картину, заставить сопереживать нашим героям, почувствовать их страсть, любовь, радость и драму».
Кадр из сериала «Елизавета». Фото: телеканал «Россия»
По словам Артема Демидова, чтобы подчеркнуть юный возраст Елизаветы, художники по гриму выбрали для нее прическу с локонами, падающими на плечи.
Актриса Юлия Хлынина играет 16-летнюю девочку с бунтарским, озорным характером. И собирать свои небрежные локоны, пряча их под треуголку – для нее это, скорее, необходимость – надо следовать правилам. А Елизавета не хочет. Она обожает маскарад.
Поэтому для другой сцены бала, куда героиня является в мужском платье, художники по гриму просто собрали ей волосы в «лакейский» хвост. В этом эпизоде юная дочь Петра великого бросает вызов окружающим, дерзит и протестует, а не хочет выглядеть понаряднее.
Как говорит Артем, выбирая цвет волос для Елизаветы, художники по гриму пересмотрели бесконечное количество портретов Елизаветы Петровны. А на них – вся гамма цветов: от блондинки до темно-русого цвета. Однако современники писали про ее рыжеватые волосы, напоминает спикер.
Кадр из сериала «Елизавета». Фото: телеканал «Россия»
«Как известно, сама Елизавета была недовольна своим цветом волос и вздернутым носиком – это было не в моде, и она не позировала портретистам в профиль, чтобы не подчеркивать линию носа. Но на самом деле это было очень красиво, что мы и доказали в фильме, - объясняет Артем.
- Мы выбрали тон, который больше всего подходил к глазам и цвету лица Юлии Хлыниной, и наиболее стильно, ярко и сочно выглядел на экране. Мне кажется, мы попали в цель. Медный цвет волос смотрится очень живо и гармонично».
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Кадр из сериала «Елизавета». Фото: телеканал «Россия»
«Елизавета у нас получилась просто неотразимой»
По словам Артема Демидова, специально для Юлии были сделаны четыре одинаковых парика, на каждом из которых делались разные прически. Так, например, в одной из сцен Елизавете приходится, подчиняясь чужой воле, появиться в высокой, замысловатой прическе. На создание этой пышной, многослойной конструкции из волос потребовалось больше трех часов.
«Я считаю, что Елизавета у нас получилась просто неотразимой. Непосредственно во время работы над образом я даже не мог оценить это в полной мере. Но когда увидел материал, увидел Лизетту как бы со стороны, то был просто очарован, - признается Артем Демидов.
Про будущую императрицу современники писали, что ее глаза «полны воробьиного сока». То есть, блеска в глазах и страсти. И у нашей героини именно такие глаза – горящие и говорящие, то голубые, то зеленые. У Юлии Хлыниной есть удивительное свойство – цвет глаз меняется в зависимости от настроения. И цвет волос, и тон кожи это подчеркивает».