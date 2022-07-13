ТВ-3 покажет корейскую дораму про девушку, попавшую в комикс

С 22 июля на ТВ-3 состоится премьера фантастического корейского сериала «Параллельные миры» — в собственном переводе и с профессиональным дубляжом канала.

Данный проект позволит зрителям окунуться одновременно в мир дорам и корейских комиксов — манхв, так как его героиня в буквальном смысле кочует между повседневным миром и нарисованным пространством.

В центре сюжета — девушка-хирург, чей отец является автором популярных комиксов. Однажды художник таинственным образом исчезает из своего кабинета, прямо во время работы над последней и самой ожидаемой главой. Героиня пытается разгадать загадку пропажи отца, и сама оказывается в мире его произведений. Там она стакивается с его главным персонажем — миллиардером, плейбоем и филантропом в одном лице.

Сериал получился динамичным, богатым на детективные моменты, юмор, романтику и даже философию. В главных ролях сыграли актриса, певица, участница конкурсов красоты Хан Хеджу и актер, модель, самый юный участник Сеульской недели моды Ли Чонсок.

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Смотрите «Параллельные миры» на канале ТВ-3 с 22 июля — каждую пятницу в 19:30.

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