Точная цифра: сколько на самом деле наложниц было у султана Сулеймана

После выхода сериала «Великолепный век» многие россияне всерьез озадачились изучением реального гарема султана Сулеймана. Киношники, конечно, показали много правды, но кое-что и приукрасили.

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Кстати, историки назвали точное количество наложниц, которые проживали у падишаха Великолепного. Оказывается, их было 167. Это были те женщины, с кем повелитель имел интимную связь.