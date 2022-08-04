Точная цифра: сколько на самом деле наложниц было у султана Сулеймана

С каким количеством женщин падишах имел связь.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

После выхода сериала «Великолепный век» многие россияне всерьез озадачились изучением реального гарема султана Сулеймана. Киношники, конечно, показали много правды, но кое-что и приукрасили.

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Кстати, историки назвали точное количество наложниц, которые проживали у падишаха Великолепного. Оказывается, их было 167. Это были те женщины, с кем повелитель имел интимную связь.

Родить от султана сына - означало огромные привилегии. Родившие правителю наследника переводились в отдельные покои, им полагалась собственная прислуга и выплата личных денег.

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