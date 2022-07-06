ТНТ снимает жизнеутверждающую комедию про одинокого пенсионера

Компания 1-2-3 Production запустила в Москве съемки нового сериала канала ТНТ «Друг на час». Это будет трогательная и искренняя комедия с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым.

По сюжету главный герой картины долгие годы руководил отделением педиатрии, но теперь вышел на пенсию и вкусил всю печаль старости и одиночества. Решив поскорее отправиться вслед за своей покойной женой, пенсионер устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным парнем, который работает «другом на час». Эта встреча вынуждает нашего героя пожить еще немного. Но на долго ли его хватит?

Сериал будет наполнен размышлениями о том, где брать силы для жизни, когда кажется, что она уже подошла к своему финалу. Где найти тот самый смысл, ради которого стоит жить?

Вместе с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым в картине также снимаются Марина Васильева, Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Егор Корешков, Ольга Тумайкина, Федор Лавров, Лина Миримская и другие актеры.

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В проекте заняты те же люди, что работали над сериалами «Идеальная семья» и «Отпуск».

Премьера «Друга на час» запланирована на канале ТНТ на 2023 год.

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