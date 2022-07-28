ТНТ покажет «Нереалити», и это совсем не шоу

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В сериале снялись Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мира Малахова и другие актеры.

«В сценарии много совпадений с моей реальной жизнью. Сценаристы не знали мою биографию, но попали в мои отношения с родителями, — говорит исполнительница главной роли. — Для меня «Нереалити» — это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет. Было интересно все это сыграть, прожить снова, показать зрителям».

«Неожиданно для нас в легкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны, это рассказ о взрослении, когда человек, наконец, начинает осознавать, что же для него в жизни главное. А с другой, это история о социальной зависти, о том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха, — говорит режиссер проекта Анна Пармас. — Мне очень симпатична главная героиня — сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт и видит цель, не видя препятствий. Но это все — наращенные за время борьбы мускулы, а сердце у нее нежное и больше всего желающее любви, которую она и увидит в глазах дочери».