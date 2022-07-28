ТНТ покажет «Нереалити», и это совсем не шоу

8 августа канал ТНТ начнет показ комедийного сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. Хит онлайн-кинотеатров Premier и Kion рассказывает о том, насколько разной может быть жизнь в реалити-шоу и в самой реальности.
По сюжету главная героиня десять лет строила дом и искала любовь в популярном телепроекте, а затем вдруг вылетела из шоу и вернулась в родной провинциальный город, без денег и телекамер по периметру. Никто вокруг не рад возвращению звезды — ни семья, ни соседи, ни бывший, ни родная дочь. Женщина поняла, что ей придется заново адаптироваться к обычной жизни. Вот только все, что она умеет, — это скандалить и браниться на камеру.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В сериале снялись Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мира Малахова и другие актеры.
«В сценарии много совпадений с моей реальной жизнью. Сценаристы не знали мою биографию, но попали в мои отношения с родителями, — говорит исполнительница главной роли. — Для меня «Нереалити» — это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет. Было интересно все это сыграть, прожить снова, показать зрителям».
«Неожиданно для нас в легкой комедии появился социальный подтекст. С одной стороны, это рассказ о взрослении, когда человек, наконец, начинает осознавать, что же для него в жизни главное. А с другой, это история о социальной зависти, о том, как «простые и хорошие люди» не прощают чужого успеха, — говорит режиссер проекта Анна Пармас. — Мне очень симпатична главная героиня — сильная и небрезгливая. Она, как сорняк, прорастает сквозь асфальт и видит цель, не видя препятствий. Но это все — наращенные за время борьбы мускулы, а сердце у нее нежное и больше всего желающее любви, которую она и увидит в глазах дочери».
Смотрите комедийный сериал «Нереалити» — с 8 августа в 21:00 на канале ТНТ.