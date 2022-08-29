ТНТ покажет ироничный детектив «На страже пляжа» с Филиппенко и Ковальчук

5 сентября на канале ТНТ стартует показ комедийного сериала «На страже пляжа». Это ироничный детектив о буднях полиции приморского городка.
Главный герой — бывший московский криминалист, которому после громкого дела нужно залечь на дно подальше от столицы. Он меняет имя, едет к морю и притворяется обычным отдыхающим. И тут же становится подозреваемым в новом деле. Спецу предстоит самому доказать свою невиновность парочке местных оперативников. Но когда он возвращается к любимой работе, его прикрытие тут же рассыпается.
«Мой герой только выглядит беззаботным, циничным, эгоистичным и самовлюбленным. Эта маска к нему уже прилипла, этот образ жизни стал для него привычкой, — говорит исполнитель главной роли Антон Филиппенко. — Но, несмотря на эту маску, он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на какой-то момент отпадает, и вот тут он может быть настоящим».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Вместе с Филиппенко в картине снялись Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Михаил Горевой, Кирилл Козаков, Алена Ицкова и другие актеры.
Смотрите сериал «На страже пляжа» — с 5 сентября в 21:00 на канале ТНТ.