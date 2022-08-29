ТНТ покажет ироничный детектив «На страже пляжа» с Филиппенко и Ковальчук

Зрителей ждет забавная полицейская история с интригой.
«На страже пляжа»

Антон Филиппенко в сериале «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ

5 сентября на канале ТНТ стартует показ комедийного сериала «На страже пляжа». Это ироничный детектив о буднях полиции приморского городка.

Главный герой — бывший московский криминалист, которому после громкого дела нужно залечь на дно подальше от столицы. Он меняет имя, едет к морю и притворяется обычным отдыхающим. И тут же становится подозреваемым в новом деле. Спецу предстоит самому доказать свою невиновность парочке местных оперативников. Но когда он возвращается к любимой работе, его прикрытие тут же рассыпается.

«Мой герой только выглядит беззаботным, циничным, эгоистичным и самовлюбленным. Эта маска к нему уже прилипла, этот образ жизни стал для него привычкой, — говорит исполнитель главной роли Антон Филиппенко. — Но, несмотря на эту маску, он очень азартный человек в плане профессии: легко загорается, когда что-то делает. Во время этих шерлокхолмсовских дел маска на какой-то момент отпадает, и вот тут он может быть настоящим».

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Вместе с Филиппенко в картине снялись Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков, Михаил Горевой, Кирилл Козаков, Алена Ицкова и другие актеры.

Смотрите сериал «На страже пляжа» — с 5 сентября в 21:00 на канале ТНТ.

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