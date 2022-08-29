ТНТ покажет ироничный детектив «На страже пляжа» с Филиппенко и Ковальчук

5 сентября на канале ТНТ стартует показ комедийного сериала «На страже пляжа». Это ироничный детектив о буднях полиции приморского городка.

Главный герой — бывший московский криминалист, которому после громкого дела нужно залечь на дно подальше от столицы. Он меняет имя, едет к морю и притворяется обычным отдыхающим. И тут же становится подозреваемым в новом деле. Спецу предстоит самому доказать свою невиновность парочке местных оперативников. Но когда он возвращается к любимой работе, его прикрытие тут же рассыпается.