Теперь по-взрослому: история сериала «Новенький» продолжится уже после окончания героями школы

Сериал про школьников «Новенький» получил неожиданное продолжение в виде проекта «Новенькие». Персонажи оригинальной истории чуть подросли, сделали первые шаги во взрослую жизнь и столкнулись с новыми проблемами.
По сюжету, окончив школу, Макс и его теперь уже бывшие одноклассники, разъехались по разным городам. Но для одной из девушек первый год взрослой жизни чуть не закончился суицидом, когда кто-то сливает в Сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, ребята возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у опозоренной девушки, но и у каждого из 14 героев картины.
«Новенькие» — сериал, исследующий вопрос принятия своего взросления. Это период, когда ты вроде бы вырос, но по-прежнему продолжаешь совершать детские и необдуманные поступки (а иногда и преступления), нести ответственность за которые, правда, уже приходится по-взрослому», - отметила режиссер и автор сценария проекта Оксана Барковская.
Она также добавила, что просмотра нового сериала совсем необязательно знать, что произошло в двух сезонах «Новенького».
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В новой истории снялись Глеб Калюжный, Анна Демидова, Елизавета Запорожец, Анар Халилов, Иван Лаврухин, Виталий Щербина, Иван Рысин, певец Глеб Фейгин, а также впервые на экране появилась мать исполнителя главной роли Наталья Калюжная.
Премьера сериала состоится 10 августа в онлайн-кинотеатре Start - в этот день выйдут два первых эпизода.