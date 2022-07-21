Теперь по-взрослому: история сериала «Новенький» продолжится уже после окончания героями школы

Сериал про школьников «Новенький» получил неожиданное продолжение в виде проекта «Новенькие». Персонажи оригинальной истории чуть подросли, сделали первые шаги во взрослую жизнь и столкнулись с новыми проблемами.

По сюжету, окончив школу, Макс и его теперь уже бывшие одноклассники, разъехались по разным городам. Но для одной из девушек первый год взрослой жизни чуть не закончился суицидом, когда кто-то сливает в Сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, ребята возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у опозоренной девушки, но и у каждого из 14 героев картины.