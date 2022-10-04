Теперь чуть экономнее: стартовали съемки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

3 октября в Великобритании стартовали съемки второго сезона фэнтези-сериала «Властелин колец: Кольца власти». Компания Amazon запустила их в новом съемочном пространстве Bray Studios, недалеко от Лондона.

Первый супердорогой сезон киношники снимали в Новой Зеландии, но теперь решили «переехать» на туманных Альбион, где производство шоу явно обойдется дешевле.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что второй сезон будет так же состоять из восьми серий. Первый, кстати, еще не вышел полностью – 7 и 14 октября состоится премьера двух финальных эпизодов. Журналисты сообщают, что «Кольца власти» возглавили рейтинг потокового вещания в сентябре, набрав 1,3 миллиарда просмотров в дебютную неделю показа. Напомним, проект рассчитан на пять сезонов.