Тайны «Магомаева»: как Милоша Биковича превращали в известного певца

На Первом канале стартует сериал «Магомаев», посвященный легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Исполнителей главных ролей в нем выбирала вдова народного артиста СССР, оперная певица Тамара Синявская.
О чем сериал «Магомаев»
Действие сериала разворачивается в конце 60-х годов, в разгар брежневской эпохи. В центре киноповествования – история знакомства и любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Артисты знакомятся во время записи концертной программы и между ними практически сразу вспыхивает искра, которая разгорается в костер большой любви. Но главная сложность заключается в том, что они оба не свободны. Кажется, что Муслим и Тамара пытаются противостоять разгорающемуся чувству, но у Судьбы свои планы.
Сценарий сериала писался четыре года не без участия Тамары Синявской. Она же и выбрала исполнителя главной роли из сотен других претендентов.
Милош Бикович: «Тамара Синявская пожелала нам удачи»
Чтобы показать внешнее сходство Милоша Биковича с его героем, использовался сложный грим, занимавший не меньше полутора часов. А знаменитую прическу Магомаева воссоздали благодаря черному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени.
По словам самого Милоша Биковича, до начала съемок он немногое знал о своем герое, поскольку не жил в России и не рос на его песнях. Поэтому актер отказался участвовать в съемках байопика. Однако потом ему позвонили друзья-продюсеры со словами: «А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай».
Кадр из сериала «Магомаев»
Поняв, что заблуждался, актер начал готовиться к роли: смотрел интервью Муслима Магомаева, документальные фильмы и передачи о нем. По словам Биковича, его герой умел хорошо работать на камеру. А кадров, где он показывает свои настоящие эмоции, практически нет, поэтому пришлось включить фантазию, придумывать что-то, исходя из своего ощущения персонажа. Но, по словам Милоша Биковича, это хорошо, так интереснее для зрителя.
«Я боялся, что, поскольку у каждого из нас есть свое представление об артисте, мое видение может не понравиться зрителям. Но я подошел к этому персонажу как к хорошему и талантливому мальчику - да, он великий талант, но внутри мальчик, который всю жизнь искал любви, - поясняет Милош Бикович. - А еще наша группа получила письмо от Тамары Синявской, наполненное любовью и поддержкой в адрес нашего проекта. Тамара Ильинична желала нам удачи»
Ирина Антоненко: «Мы на 100 % были нашими героями»
Роль самой Тамары Синявской сыграла актриса Ирина Антоненко, в 2010 году завоевавшая титул «Мисс Россия». Ее кандидатуру также утвердила вдова Муслима Магомаева.
Как признается Ирина, к сожалению, ей не удалось встретиться с Тамарой Ильиничной из-за плотного графика, но она внимательно изучала ее биографию и записи концертов. Когда актриса заочно знакомилась со своей героиней, ей было важно почувствовать то, что она чувствовала.
Кадр из сериала «Магомаев»
По словам Ирины Антоненко, в фильме звучит оригинал голоса Тамары Синявской (так же, как и Муслима Магомаева), поскольку даже приблизиться к уровню ее владения вокалом очень сложно. Однако в процессе работы над ролью актриса начала петь оперу и не собирается останавливаться на достигнутом…
«Эта роль вообще перевернула мое сознание. Удивительно, как образ меняет человека, - говорит Ирина. - Я играла много драматических ролей, но именно в этом костюме, в этой роли, каждый раз входя в кадр, я чувствую себя иначе - это магия проекта. Каждый раз, когда мы были в кадре с Милошем - мы были нашими героями на все 100 процентов».
Светлана Устинова: «Я понимаю свою героиню как женщину»
По сюжету сериала у Тамары Синявской есть соперница – редактор и гражданская жена Муслима Магомаева по имени Лика, которая по совместительству является и его продюсером. Она занимается организацией концертов, составлением документов и прочими важными вещами.
По словам исполнительницы роли Лики Светланы Устиновой, у ее героини был прототип, но в целом это художественный вымысел. При подготовке к съемкам актриса читала биографию Муслима Магомаева, где были описаны близкие ему женщины.
Также Светлана Устинова призналась, что прорабатывала свой образ вместе со стилистами. Ведь ее героиня, вращающаяся в богемных кругах, знала толк в моде, в том числе и заграничной.
Кадр из сериала «Магомаев»
«В то время в Москве уже можно было достать многое, поэтому мы решили, что Лика будет рассказывать о моде того времени - красивые костюмы, платья, плащи, даже ботфорты, яркий макияж, высокие прически. Удивительно, где женщины того периода находили время, чтобы так потрясающе выглядеть», -говорит Светлана Устинова.
По словам Светланы, какие-то костюмы для героини были сшиты, другие, например, оригинальное платье Dior взяты у ее подруги. Однако несмотря на то что Лика была модницей, настоящей любящей женщиной, Муслим Магомаев выбрал другую...
«За свою героиню я страшно переживаю и понимаю ее как женщина. Когда любишь и боготворишь человека, а он уходит к другой, это безумно больно. Нужно быть мудрой, чтобы понять его, простить и отпустить. Моя героиня ждала, что ей сделают предложение, но у Муслима было в душе другое понимание своей жизни», - говорит Светлана.
Кадр из сериала «Магомаев»
Съемки сериала проходили в Баку, где родился Муслим Магомаев, и в Москве. В одном из павильонов» Мосфильма» художники построили декорацию Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша). По архивным телематериалам была создана точная копия концертного зала.
Поскольку реальных интерьеров того периода практически не осталось, большинство объектов, в том числе и номер в гостинице «Россия», в котором певец жил долгое время, построены художниками-постановщиками.
Кадр из сериала «Магомаев»
Безусловно, одна из важных частей фильма – это музыка и песни. Так, в сериале прозвучат песни Муслима Магомаева «Королева красоты», «Синяя вечность», «Свадьба», а также композиции из мультфильма «По следам бременских музыкантов» и многие другие. В исполнении Тамары Синявской зритель же услышит песни «Нежность», партии из оперы «Кармен» и совместный дуэт с Муслимом Магомаевым. Это фонограммы голосов этих артистов.
Помимо Муслима Магомаева и Тамары Синявской, из реальных личностей в сериале появятся Александра Пахмутова и Николай Добронравов, которые, правда, фигурируют под другими фамилиями, а также министр культуры СССР Екатерина Фурцева.
По словам режиссера Дмитрия Тюрина, создатели фильма старались учесть сверхзначимость фигуры Муслима Магомаева для всего постсоветского пространства, но при этом реализовать проект в современной форме. А еще для них было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – это сказочное чувство.