Тайны «Магомаева»: как Милоша Биковича превращали в известного певца

На Первом канале стартует сериал «Магомаев», посвященный легендарному певцу Муслиму Магомаеву. Исполнителей главных ролей в нем выбирала вдова народного артиста СССР, оперная певица Тамара Синявская.

О чем сериал «Магомаев»

Действие сериала разворачивается в конце 60-х годов, в разгар брежневской эпохи. В центре киноповествования – история знакомства и любви Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Артисты знакомятся во время записи концертной программы и между ними практически сразу вспыхивает искра, которая разгорается в костер большой любви. Но главная сложность заключается в том, что они оба не свободны. Кажется, что Муслим и Тамара пытаются противостоять разгорающемуся чувству, но у Судьбы свои планы.

Сценарий сериала писался четыре года не без участия Тамары Синявской. Она же и выбрала исполнителя главной роли из сотен других претендентов.

Милош Бикович: «Тамара Синявская пожелала нам удачи»

Чтобы показать внешнее сходство Милоша Биковича с его героем, использовался сложный грим, занимавший не меньше полутора часов. А знаменитую прическу Магомаева воссоздали благодаря черному цвету волос и полупарику, удлинявшему височно-затылочную часть по моде того времени.

По словам самого Милоша Биковича, до начала съемок он немногое знал о своем герое, поскольку не жил в России и не рос на его песнях. Поэтому актер отказался участвовать в съемках байопика. Однако потом ему позвонили друзья-продюсеры со словами: «А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай».