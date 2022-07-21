Тайна имени: почему Сулейман назвал Александру Хюррем

Главной героиней популярного турецкого сериала «Великолепный век» была Хюррем. Работорговцы привезли девушку в Османскую империи из Крыма, разграбив ее родную деревню и продали в гарем к султану Сулейману. Изначально звали ее Александрой. Однако падишах решил дать ей другое имя - мусульманское - Хюррем.

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Хюррем стало производным от персидского khorram, что в переводе означает «цветущая», «приятная», «веселая». А с тюрского ее имя переводилось как «радость приносящая».