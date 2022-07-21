Тайна имени: почему Сулейман назвал Александру Хюррем

Рассказываем, что означает имя любимой женщины султана.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Главной героиней популярного турецкого сериала «Великолепный век» была Хюррем. Работорговцы привезли девушку в Османскую империи из Крыма, разграбив ее родную деревню и продали в гарем к султану Сулейману. Изначально звали ее Александрой. Однако падишах решил дать ей другое имя - мусульманское - Хюррем.

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Хюррем стало производным от персидского khorram, что в переводе означает «цветущая», «приятная», «веселая». А с тюрского ее имя переводилось как «радость приносящая».

Сулейман неспроста назвал свою женщину именно так – это имя полностью описывало те эмоции, которые славянка ему дарила.

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