Табаков и Мерзликин отправятся гулять по кошмарам в триллере «Ночной режим»

Фильм выйдет в формате сериала на Kion.
«Ночной режим»

Андрей Мерзликин и Павел Табаков в триллере «Ночной режим». Фото: онлайн-кинотеатра Kion

21 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера мистического триллера «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым. Для удобства зрителей картина выйдет в формате «киносториз» — разделенная на короткие серии по 10-15 минут.

По сюжету накануне собственной свадьбы модный фотограф устраивает импровизированный мальчишник с проституткой, а наутро просыпается в доме с четырьмя трупами. Герой ничего не помнит, но он единственный подозреваемый, которого приговаривают на пожизненное заключение.

В тюрьме он встречает необычного человека по прозвищу Учитель, который распознает в нем редчайшую способность к проникновению в собственные и чужие сны. Этот развивающийся навык сделает из героя уникального сыщика, способного вскрыть самые страшные тайны. Но в первую очередь надо доказать собственную невиновность. Из-за решетки.

Вместе с Табаковым и Мерзликиным в проекте снялись Екатерина Шумакова, Олег Алмазов, Андрей Карако, Андрей Душечкин, Игорь Сигов и другие актеры. Режиссер проекта — Андрей Либенсон, снявший такие картины, как «Личность не установлена», «Лучшие враги», «Кома» и «Формат А4».

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