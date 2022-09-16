Табаков и Мерзликин отправятся гулять по кошмарам в триллере «Ночной режим»

21 сентября в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера мистического триллера «Ночной режим» с Андреем Мерзликиным и Павлом Табаковым. Для удобства зрителей картина выйдет в формате «киносториз» — разделенная на короткие серии по 10-15 минут.

По сюжету накануне собственной свадьбы модный фотограф устраивает импровизированный мальчишник с проституткой, а наутро просыпается в доме с четырьмя трупами. Герой ничего не помнит, но он единственный подозреваемый, которого приговаривают на пожизненное заключение.

В тюрьме он встречает необычного человека по прозвищу Учитель, который распознает в нем редчайшую способность к проникновению в собственные и чужие сны. Этот развивающийся навык сделает из героя уникального сыщика, способного вскрыть самые страшные тайны. Но в первую очередь надо доказать собственную невиновность. Из-за решетки.