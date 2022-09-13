Сюмбюль-ага назвал главную трагедию Ибрагима

Популярный турецкий актер Селим Байрактар, сыгравший в «Великолепном веке» евнуха Сюмбюля-агу, заявил, что ему очень жаль Ибрагима-пашу. По словам артиста, судьба этого героя сложилась очень трагично.

«Паргали разрушил свою собственную империю из-за своих личностных особенностей. Ох, уж эта гордыня… На мой взгляд, это стало его самой главной трагедией», - посетовал Селим в документальном фильме «Создание легенды».

А актер Бурак Озчивит, сыгравший Малкочоглу, предложил вспомнить один странный эпизод.

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