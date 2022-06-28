Сыщица против всесильной системы: в Москве снимают детективный сериал «Пазл»

В Москве стартовали съемки нового остросюжетного сериала НТВ «Пазл». Это будет детективная история о капитане полиции, решившей бросить вызов всесильной системе правоохранительных органов. Главную роль играет Анна Попова.

По сюжету женщина-следователь пытается разобраться в убийстве своего начальника и выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП. Сыщица оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, царящих в правоохранительных органах, но не идет на компромиссы и в результате оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

«В первую очередь это остросюжетный детектив, — говорит режиссер картины Александр Зачиняев. — Его сценарий построен по принципу «качелей». С одной стороны это погони, стрельба и захватывающий экшн, с другой — психологический саспенс, которым насыщена история. Главная героиня попадает в сложную ситуацию, где на карту поставлено слишком многое. Она должна сделать сложный моральный выбор — отказаться от шанса добиться справедливости и потерять себя или бороться и подвергнуть опасности близких, коллег и рисковать своей собственной жизнью».

Анна Попова играет сильную, честную, ответственную женщину в мужском мире.

«У нее очень много сильных, правильных, «мужских» качеств, но она не идеальна, — говорит актриса. — Она ставит на первое место работу, поэтому меньше времени проводит с ребенком, у нее не складывается жизнь с мужем. Но она честная и, несмотря на сложности и препятствия, продолжает «копать» со всей отдачей».

В 12-серийной картине также играют Михаил Горевой, Агриппина Стеклова, Иван Агапов, Евгений Токарев и другие актеры. Дата выхода детектива в эфир еще не известна.

Новости из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также