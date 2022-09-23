«Сын не узнал меня в образе»: Елена Подкаминская — о съемках в сериале «Ева, рожай» и женском счастье

С 20 сентября в онлайн-кинотеатре Start выйдет сериал «Ева, рожай!». Романтическая комедия поднимает много актуальных тем, в том числе тему давления на личность гендерных стереотипов. По словам исполнительницы главной роли Елены Подкаминской, эта история о желании человека найти свою любовь и быть счастливым вопреки обстоятельствам.
О чем сериал «Ева, рожай!»
По сюжету сериала 38-летня Ева — талантливый преподаватель танцев, а еще невероятный трудоголик. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно.
Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения».
А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?
Кадр из сериала «Ева, рожай» Фото: онлайн-кинотеатр Start
Образ Евы придумала креативный продюсер сериала Юлия Клименко, сделав его собирательным. С самого начала Юлия видела в образе Евы только Елену Подкаминскую.
А сама история главной героини, как полагает Клименко, будет понятна и близка не только женщинам: мужчины тоже смогут увидеть и оценить, как часто давление общества мешает людям любого пола жить счастливой жизнью.
Никита Грамматиков: «Мы делаем нашу героиню многогранной»
Стоит отметить, что режиссер сериала Никита Грамматиков также использовал в сериале истории и воспоминания своих друзей, подруг и знакомых. А на вопрос журналистов, как вы относитесь к репродуктивному давлению на женщин и пресловутому «часики же тикают», ответил так:
«Когда я читал сценарий первых трех серий, в какой-то момент мне стало жаль героиню, потому что ее просто заклевывают этими вопросами, в том числе, и самые близкие люди, — говорит Никита Грамматиков.
Вопрос «Как найти свое счастье?» волнует, пожалуй, всех. И понятно, что единой формулы не существует, это тот вопрос, на который практически невозможно ответить. И у меня тоже, наверное, нет на него ответа».
По словам режиссера, Ева –– это энергичная девушка с характером, знающая себе цену, которую никто не может прогнуть под себя, но одновременно нежная, чуткая, ранимая.
«Мы делаем героиню многогранной, чтобы большинство зрителей узнали в ней себя, подругу, коллегу с работы. Это как сосед на лестничной клетке, который вроде бы нам близок, но одновременно мы с ним знакомы всего лишь издалека. Мне кажется, зрители смогут увидеть какие-то свои черты во всех персонажах проекта»
Именно такой –– многогранной –– Еву и сумела сделать Елена Подкаминская.
«Если Вера (героиня Елены Подкаминской в сериале «ИП Пирогова». — Прим. ред.) была более нежная, спокойная, женственная, у Евы совсем другая тональность.
Мне всегда интересны роли, где героиня способна проявить характер и преодолеть свалившиеся на нее испытания. Моя Ева в ситуации кризиса и личного провала задает себе вопрос: а что со мной не так?! При этом она начинает оценивать себя и окружающих ее людей другими глазами и ставит себе новые цели, — говорит Елена.
По словам Никиты Грамматикова, в сериале показывается то, как не нужно себя вести, общаясь с противоположным полом. При этом режиссер не стремится навязать свою точку зрения зрителям.
«Если брать во внимание семью или желание создать идеальную семью с прекрасными детьми, то следует понять, что нужно уступать, думать о близком человеке и самое главное — не надо искать идеал, как делает наша героиня. Его просто никогда не найдешь», — говорит режиссер.
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Кадр из сериала «Ева, рожай» Фото: онлайн-кинотеатр Start
Елена Подкаминская: «Я впервые танцевала на пилоне, но сразу почувствовала - это мое!»
Ну и отдельное внимание в сериале стоит уделить танцам. Чтобы исполнить роль профессиональной танцовщицы, Елена Подкаминская еще за три месяца до старта проекта погрузилась в тренировки. По скромным подсчетам, за время подготовки и самих съемок актриса провела на паркете более ста часов.
Хореографом-постановщиком проекта выступил танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилев, известный постановками в шоу «Танцы». По словам Могилева, Елене в достаточно короткие сроки пришлось освоить азы самых разных стилей: от lady style и стрип-пластики до контемпорари и стритстайла.
«Удивительно, я впервые танцевала на пилоне, но сразу почувствовала, это - мое! При этом, я была поражена, сколько физической силы необходимо для профессиональной работы, чтобы танец казался лёгким, сексуальным и завораживающим.
Конечно, многое мне облегчали, искали такие движения, которые были бы мне по силам для воплощения. Но в целом, я получила огромное удовольствие от такого опыта и хотела бы вернуться к этим занятиям лично для себя», — признается Елена.
Единственный, кому такое мое новое увлечение показалось сомнительным, –– мой 2-х летний сын Александр, который однажды приехал ко мне на съёмочную площадку. Я в тот день была звездой стриптиза, экипированной и загримированной соответственно. Увидев меня во всей красе, сынуля впал в недоумение, а моя ли это мама? И насторожился.
При этом так трогательно потупил взор, мол, мама, если это ты, поди умойся и переоденься, негоже так выглядеть. Частичное доверие ко мне вернулось только после того, когда я, усадив его на колени, стала напевать его любимые песенки. При этом он время от времени удивленно посматривал на мой стрип-наряд и яркий макияж».
Кадр из сериала «Ева, рожай». Фото: онлайн-кинотеатр Start
В проекте также сыграли Галина Польских, Анатолий Белый, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Павел Савинков, а роль мамы Евы исполнила Алена Хмельницкая.
«Как и все мамы, моя героиня испытывает постоянное беспокойство за дочь, — рассказывает Алена Хмельницкая. — Она уверена: только она знает, как будет лучше, и выражает свое мнение как единственно правильное. Это, разумеется, очень раздражает Еву, поэтому мама с дочкой постоянно находятся в состоянии борьбы.
У меня тоже есть взрослая дочь, но я никогда ее не дергала и не дергаю с расспросами про личную жизнь. Тем более я абсолютно лишена стереотипной мысли, что выходить замуж и заводить детей непременно нужно до какого-то определенного возраста».
Кадр из сериала «Ева, рожай». Фото: онлайн-кинотеатр Start