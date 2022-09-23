«Сын не узнал меня в образе»: Елена Подкаминская — о съемках в сериале «Ева, рожай» и женском счастье

С 20 сентября в онлайн-кинотеатре Start выйдет сериал «Ева, рожай!». Романтическая комедия поднимает много актуальных тем, в том числе тему давления на личность гендерных стереотипов. По словам исполнительницы главной роли Елены Подкаминской, эта история о желании человека найти свою любовь и быть счастливым вопреки обстоятельствам.

О чем сериал «Ева, рожай!»

По сюжету сериала 38-летня Ева — талантливый преподаватель танцев, а еще невероятный трудоголик. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно.

Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения».

А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу?