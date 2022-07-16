Существовал ли на самом деле Сюмбюль-ага из «Великолепного века»

Евнух Сюмбюль-ага полюбился зрителям популярного турецкого сериала «Великолепный век». После выхода картины россияне заинтересовались - а существовал ли этот человек в реальной истории Османской империи и кем он был.
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Историки утверждают, что Сюмбюль действительно жил в те времена, но киношнки в сериале немного приукрасили события. Настоящее имя Сюмбюля — неизвестно. В возрасте 11 лет его украли работорговцы из родного поселения и привезли на территорию османов. Мальчику пришлось пережить страшную операцию, которая и превратила его в евнуха.
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Долгие годы он служил сначала в Старом дворце, а потом был переведен в Топкапы, и лишь, достигнув 30 летнего возраста, получил должность главного евнуха султанского гарема. И не во времена Сулеймана.
Спустя год после его нового назначения на трон взошел Ахмед – внук Сафие.