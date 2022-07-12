Судьба Мустафы: как роль в «Великолепном веке» стала личным проклятием актера

Актер Мехмет Гюнсюр стал по-настоящему известным на весь мир после того, как сыграл сына Махидевран Мустафу в турецком сериале «Великолепный век». По законам Османской империи именно он должен был стать следующим султаном после Сулеймана, но судьба распорядилась иначе.

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Персонаж Гюнсюр погиб от рук собственного отца, парень стал жертвой гаремных интриг. Однако зрителю полюбиться он успел.

С момента выхода фильма в свет прошло десять лет, а имя Мехмета по-прежнему ассоциируется только с шехзаде Мустафой. Актер снялся в таких фильмах как «Звук», «Красный Стамбул» и «Повелитель чаек», но успеха у картин не было.

Самая успешная роль в карьере стала для него личным проклятием. Несмотря на отличное актерское мастерство, умение перевоплощаться в различных героев и съемки в проектах с абсолютно разными сюжетами, но он так и остался просто первенцем Сулеймана.

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