«Страшно становится»: Махидевран назвала главную подлость Хюррем

Турецкий актер Бурак Озчивит, сыгравший в сериале «Великолепный век», заявил о том, что ему не симпатична героиня Мерьем Узерли Хюррем-султан.
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«Если она смогла выйти замуж за падишаха, то что тут говорить? И так понятно, насколько она сильна. Страшно становится от ее влияния. Это пугающе», — заявил актер в документальном фильме «Создание легенды».
В свою очередь, актриса, сыгравшая Махидевран, считает, что ее соперница Хюррем всегда действовала скрытно.
«В этом была ее главная подлость», — отметила Нур Феттахоглу.