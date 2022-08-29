Сто часов на паркете — и вот результат: в сентябре выйдет сериал «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской

20 сентября в онлайн-кинотеатре Start станет доступен для просмотра сериал «Ева, рожай!» Это ромком с Еленой Подкаминской о том, как сложно быть современной, независимой женщиной и где найти достойного партнера, чтобы зачать ребенка.
Главная героиня — 38-летняя преподавательница танцев. У нее есть любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и родственники, которые регулярно спрашивают, когда же она станет матерью. И вот однажды женщина узнает, что ее бывший женился и стал отцом. Эта новость заставляет танцовщицу изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения» для создания семьи.
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Чтобы исполнить роль профессионального преподавателя танцев, актриса Елена Подкаминская еще за три месяца до старта съемок погрузилась в тренировки. По скромным подсчетам, за время подготовки и самого проекта она провела на паркете более ста часов. Изучила азы самых разных стилей: от lady style и стрип-пластики до контемпорари и уличного стиля.
«Я настолько вошла во вкус, что приезжала на тренировки даже в съемочные дни, если обнаруживалось окно между сценами. Я была безумно рада самой возможности в обязательном порядке заниматься танцем — в повседневной жизни найти на это время практически невозможно», –– говорит Елена.
«Танец дает особую энергию, и пластикой можно выразить то, что словами передать невозможно. С хореографом и сценаристом мы стремились к тому, чтобы каждая танцевальная композиция в сериале стала пластическим выражением спектра эмоциональных переживаний моей Евы: нежных, чувственных, дерзких и даже хулиганских, а где-то передающих всю боль ее одиночества. Здесь, на мое счастье, почти в каждой серии есть музыкально-пластические эпизоды, отражающие главные драматические перипетии жизни героини, ее яркие и контрастные эмоции».
В 13-серийном проекте также сыграли: Алена Хмельницкая, Дмитрий Чеботарев, Галина Польских, Анатолий Белый, Сергей Епишев, Всеволод Болдин, Елизавета Мартинес Карденас, Артем Ешкин, Павел Савинков и другие актеры.