Сто часов на паркете — и вот результат: в сентябре выйдет сериал «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской

20 сентября в онлайн-кинотеатре Start станет доступен для просмотра сериал «Ева, рожай!» Это ромком с Еленой Подкаминской о том, как сложно быть современной, независимой женщиной и где найти достойного партнера, чтобы зачать ребенка.

Главная героиня — 38-летняя преподавательница танцев. У нее есть любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и родственники, которые регулярно спрашивают, когда же она станет матерью. И вот однажды женщина узнает, что ее бывший женился и стал отцом. Эта новость заставляет танцовщицу изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения» для создания семьи.