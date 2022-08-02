Стали известны пикантные подробности из жизни Ибрагима-паши

Раскрываем тайны «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Одним из главных героев популярного турецкого сериала «Великолепный век» стал Ибрагим-паша. Он был другом султана и. впоследствии, великим визирем Османской империи.

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Но в сериале нам не показали, что Ибрагим был не только евнухом, но и личным хранителем падишаха. И одной из главных задач его было - примерка абсолютно всех вещей повелителя, в том числе и его нижнего белья.

Дело в том, что Сулейман прекрасно помнил про отравленный кафтан, подаренный ему отцом. Он боялся, что инцидент может повториться. Поэтому подстраховывался.

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