Стала известна дата выхода нового сезона «Реальных пацанов»

На ТНТ возвращается новый сезон популярного сериала «Реальные пацаны». На этот раз в сериале соберется «золотой» состав: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ершов и другие.

Колян и компания вспомнят истоки, но в этот раз к съемкам «пацанских» видеодневников добавится еще и коллективная работа над биографической книгой под названием «Последний реальный пацан».