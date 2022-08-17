«Спасибо, что дали нам шанс»: Боб Оденкерк трогательно попрощался с сериалом «Лучше звоните Солу»

15 августа на американском телеканале AMC вышел последний эпизод сериала «Лучше звоните Солу», спин-оффа хита «Во все тяжкие». Проект стартовал в 2015 году и растянулся на шесть сезонов (63 серии).

16 августа исполнитель главной роли картины, 59-летний Боб Оденкерк выложил в социальные сети видео, в котором попрощался с сериалом и своим персонажем.