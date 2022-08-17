«Спасибо, что дали нам шанс»: Боб Оденкерк трогательно попрощался с сериалом «Лучше звоните Солу»

15 августа на американском телеканале AMC вышел последний эпизод сериала «Лучше звоните Солу», спин-оффа хита «Во все тяжкие». Проект стартовал в 2015 году и растянулся на шесть сезонов (63 серии).
16 августа исполнитель главной роли картины, 59-летний Боб Оденкерк выложил в социальные сети видео, в котором попрощался с сериалом и своим персонажем.
«Все спрашивали меня, как я отношусь к прощанию с Солом Гудманом и «Лучше звоните Солу», и я вряд ли смогу ответить на этот вопрос. Потому что мне откровенно тяжело смотреть на этот опыт и даже на этого персонажа слишком пристально. Слишком много движущихся частей, и они слишком красиво сочетаются друг с другом, и для меня загадка, как это вообще случилось», — сказал Боб.
Он похвалил создателей сериала Винса Гиллигана и Питера Гулда за хорошо проделанную работу и обратился с добрым словом к фанатам проекта.
«Спасибо, что дали нам шанс, — растрогался актер. — Мы вышли, возможно, из самого любимого шоу многих людей («Во все тяжкие». — Прим. авт.), и нас могли бы ненавидеть просто за то, что мы пытались сделать шоу. Но этого не произошло. Нам дали шанс, и, надеюсь, мы использовали его на максимум. Спасибо, что остаетесь с нами».
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Добавим, что Оденкерк является звездой множества американских сериалов, а также полнометражных фильмов «Кабельщик» (1996), «Пошли в тюрьму» (2006), «Хватай и беги» (2015), «Секретное досье» (2017) и «Никто» (2021) Ильи Найшуллера.