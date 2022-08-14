Создатели «Великолепного века»: «Мы и подумать не могли, что будет так сложно и мучительно»

Продюсер сериала «Великолепный век» Тимур Савджи рассказал о том, что им пришлось очень сложно на съемках картины.
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«Мы и подумать не могли, что будет так сложно и мучительно», - заявил он в фильме «Создание легенды».
Актер, сыгравший Ибрагима-пашу, признался, что тоже мало верил в проект.
«Мне принесли сценарий, я пришел в ужас. Да, он грандиозный, но как это воплотить? У меня были серьезные сомнения», - заявил он.
По словам продюсера картины, художники по костюмам отказывались с ними работать. Люди заявляли, что воссоздать те времена просто невозможно. Но им все удалось в итоге.