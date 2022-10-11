Создатели сериала «Кольца власти» ответили на самые частые придирки фанатов

14 октября выйдет восьмой и финальный эпизод первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Шоу еще не закончилось, а у зрителей накопилось порядочно претензий к создателям проекта.

И вот шоураннеры сериала Джей Ди Пейн и Патрик Маккей ответили на самые частые придирки фанатов Толкина из Сети.

Женщины-гномы в «Кольцах власти» не носят бороды

Пейн: «Мы рассмотрели различные версии того, как могла бы выглядеть растительность на лице у женщин-гномов. Есть волоски бороды, с любовью приложенные один к другому, и есть бакенбарды по бокам».

Маккей: «Я бы сказал, что сам Толкин — если вы изучите всю его работу — ответил на этот вопрос двояко. Есть очень веский аргумент в пользу того, что женщины-гномы должны иметь бороду, и такой же очень веский аргумент в пользу отсутствия бород у них. Мы довольны тем, что у нас получилось».

Среди эльфов нет бритоголовых и коротковолосых

Пейн: «Если бы Толкин когда-нибудь написал подробное руководство по прическам в Средиземье за ​​его тысячелетнюю историю, я бы с удовольствием его почитал».

Маккей: «Частью этого шоу является более глубокое и широкое изучение каждой из этих рас и культур. Сказать, что любая культура столь же богатая и с такой длинной историей, как у эльфов, будет иметь одинаковые стрижки в течение 9000 лет… Это, кажется, не соответствует и не согласуется с широтой воображения, которое оставил нам Толкин».

Галадриэль ведет себя слишком по-мужски, и она никогда не была в Нуменоре

Пейн: «Я хотел бы увидеть, где у Толкина говорится, что Галадриэль никогда не была в Нуменоре — нет такого. Во-вторых, одно из ее прозвищ — «Нервен», что означает «мужчина-дева». И в-третьих, она не ведет себя по-мужски!»

Маккей: «Кроме того, имя Галадриэль свободно переводится с эльфийского как «дева с короной из золотых волос». Причина, по которой у нее была такая «корона», заключалась в том, что, когда она сражалась и устраивала всевозможные спарринги с другими эльфами, она заплетала волосы и укладывала их на макушке. Так что в этимологии заложена идея, что Галадриэль — воин».