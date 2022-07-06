Создатели «Очень странных дел» заявили, что спин-офф будет «на тысячу процентов» отличаться от оригинального сериала

Популярный сериал Netflix «Очень странные дела» еще не закончился, а его создатели уже ломают головы над спин-оффом.

Слухи о том, что появится новое шоу (сосредоточенное на героине Милли Бобби Браун), ходили еще в сентябре 2021 года. В новом интервью шоураннеры братья Дафферы сказали, что действие спин-оффа будет происходить в той же вселенной, но с совершенно новыми персонажами.

«Я читал эти слухи, что будет спин-офф про Одиннадцать, что будет спин-офф Стива и Дастина или про кого-то другого. Мне это неинтересно, потому что мы все это уже сделали. Мы потратили не знаю сколько часов на изучение всего этого. Так что это (новый сериал. — Прим. авт.) будет совсем другое», — сказал один из братьев.

Дафферы заявили, что спин-офф будет «на тысячу процентов отличаться» от «Очень странных дел», и наибольшее сходство, объединяющее два шоу, сосредоточится в их «чувственности повествования».

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В подкасте Happy Sad Confused режиссеры отметили, что даже студия Netflix не знает, что они задумали для нового сериала. Они также добавили, что ищут человека, которому «передадут эстафету» в этом проекте, чтобы самим заниматься новыми историями.

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