Создатели «Очень странных дел» заявили, что спин-офф будет «на тысячу процентов» отличаться от оригинального сериала

Он не будет сосредоточен ни на одном из нынешних героев проекта.
«Очень странные дела»

Милли Бобби Браун на постере третьего сезона сериала «Очень странные дела». Фото: Global Look Press

Популярный сериал Netflix «Очень странные дела» еще не закончился, а его создатели уже ломают головы над спин-оффом.

Слухи о том, что появится новое шоу (сосредоточенное на героине Милли Бобби Браун), ходили еще в сентябре 2021 года. В новом интервью шоураннеры братья Дафферы сказали, что действие спин-оффа будет происходить в той же вселенной, но с совершенно новыми персонажами.

«Я читал эти слухи, что будет спин-офф про Одиннадцать, что будет спин-офф Стива и Дастина или про кого-то другого. Мне это неинтересно, потому что мы все это уже сделали. Мы потратили не знаю сколько часов на изучение всего этого. Так что это (новый сериал. — Прим. авт.) будет совсем другое», — сказал один из братьев.

Дафферы заявили, что спин-офф будет «на тысячу процентов отличаться» от «Очень странных дел», и наибольшее сходство, объединяющее два шоу, сосредоточится в их «чувственности повествования».

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В подкасте Happy Sad Confused режиссеры отметили, что даже студия Netflix не знает, что они задумали для нового сериала. Они также добавили, что ищут человека, которому «передадут эстафету» в этом проекте, чтобы самим заниматься новыми историями.

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