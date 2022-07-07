Создатели «Очень странных дел» решили переснять «Тетрадь смерти» для Netflix

То ли потоковый сервис Netflix решил, что недостаточно поиздевался над японским комиксом «Тетрадь смерти», то ли захотел исправить свой провал 2017 года. Так или иначе, появилась новость о еще одной адаптации этой истории для американского онлайн-кинотеатра.

Шоураннеры популярного мистического сериала «Очень странные дела» - братья Мэтт и Росс Дафферы – создали свою собственную кинокомпанию Upside Down Pictures и собираются продолжить сотрудничество с Netflix над несколькими проектами.

Один из них – спин-офф «Очень странных дел», второй - сериальная адаптация романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман», а третий - новая адаптация японской манги «Тетрадь смерти», тоже в виде сериала.

Как сообщает издание Deadline, последний пункт не будет иметь отношения к экранизации Netflix 2017 года, которую фанаты аниме разгромили за переделанный сюжет и подбор актеров. Остается надеяться, что братья Дафферы будут бережны к оригиналу и подойдут к проекту с душой. Если они будут стараться хотя бы в половину того, как работают над «Очень странными делами», новый сериал уже не получится провальным.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Напомним, по сюжету «Тетради смерти», умный студент находит артефакт бога смерти, с помощью которого можно тайно убить любого человека, имя и лицо которого тебе известно. Главный герой, одержимый идеей справедливости, начинает активно карать преступников и персонажей криминальной хроники. Правоохранители в шоке о того, что злодеи по всему миру неожиданно умирают в промышленных масштабах. И на поиски этого таинственного линчевателя бросается лучший детектив на планете.

«Тетрадь смерти» не раз сравнивали с «Преступлением и наказанием» Достоевского из-за аналогичных идей, поднятых в сюжете. При этом в России аниме-сериал по данному комиксу нередко пытались запретить к просмотру.

Смотрите также