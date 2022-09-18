Создатель «Игры в кальмара» пригласил Леонардо Ди Каприо в третий сезон

Создатель популярного сериала Netflix «Игра в кальмара», корейский режиссер Хван Дон Хек на недавней пресс-конференции признался, что хотел бы пригласить голливудскую суперзвезду Леонардо Ди Каприо в третий сезон своего шоу.
«Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», поэтому, возможно, если время или возможности позволят, мы можем попросить его присоединиться к нашим играм», — цитирует режиссера издание Variety.
Но, даже если Лео найдет время на камео в корейском сериале, это будет уже в третьем сезоне, а не во втором, который сейчас находится в разработке.
«Во втором сезоне не будет известного голливудского актера. Это не входит в планы, и если место действия изменится, то может быть, в третьем сезоне, но во втором все по-прежнему будет происходить в Корее. Мы начнем съемки второго сезона в следующем году, и выйдет он в последующем году», - уточнил Хек.
Он также добавил, что Южная Корея снимает мировые хиты, потому что у нее высокая конкуренция на внутреннем рынке сериалов.
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Напомним, что на прошедшей премии «Эмми» команда сериала «Игра в кальмара» забрала три статуэтки, в том числе за лучшую режиссуру и мужскую драматическую роль.