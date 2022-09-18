Создатель «Игры в кальмара» пригласил Леонардо Ди Каприо в третий сезон

Создатель популярного сериала Netflix «Игра в кальмара», корейский режиссер Хван Дон Хек на недавней пресс-конференции признался, что хотел бы пригласить голливудскую суперзвезду Леонардо Ди Каприо в третий сезон своего шоу.

«Леонардо Ди Каприо сказал, что он большой поклонник «Игры в кальмара», поэтому, возможно, если время или возможности позволят, мы можем попросить его присоединиться к нашим играм», — цитирует режиссера издание Variety.

Но, даже если Лео найдет время на камео в корейском сериале, это будет уже в третьем сезоне, а не во втором, который сейчас находится в разработке.