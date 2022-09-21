«Союзмультфильм» выпустил новый детский сериал «Мартышкины»

С 23 сентября на канале «Мультиландия» стартует новый сериал «Союзмультфильма» под названием «Мартышкины». Это история о семейке обезьян из папы, мамы и пятерых детишек, живущих в экологичном мегаполисе.

В новом мультфильме нет диалогов — весь юмор строится на физических действиях персонажей. В каждой серии Мартышкиным придется осваивать какой-то новый гаджет, который облегчает жизнь звериному обществу недалекого будущего.

Но главной темой остается веселое детство, в котором есть место фантазии, легкому хулиганству и исследовательскому духу.