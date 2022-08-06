Собаки, снявшиеся в популярных фильмах и сериалах

Неудивительно, что почти каждый фильм или сериал, где на ведущих ролях находится четвероногий артист, вызывает особые эмоции. И это не какое-то модное поветрие: так было много лет назад и так будет всегда - над любовью зрителей к лохматым звездам не властны ни годы, ни расстояния. Правда, есть одно но - публика отчего-то с большой неохотой запоминает имена (в данном случае клички) хвостатых мастеров экрана, а разве они уступают своим двуногим коллегам? Несправедливо! Надо срочно исправлять ситуацию.
Крис («Бетховен», «Бетховен 2»)
Фото: кадр из фильма
Первые фильмы о похождениях Бетховена стали настоящей легендой, и во многом это заслуга пса по кличке Крис, сыгравшего тезку знаменитого композитора.
По словам очевидцев, Крис являл собой гремучее сочетание брутальной внешности (представьте себе «малютку» 90 см в холке и весом под центнер), игривого характера и абсолютной неутомимости. Он мог дубль за дублем прыгать через открытое окно, а в паузах еще и находил в себе силы таскать еду со стола.
Граф («Пес», «Мухтар»)
Фото: кадр из фильма
Сериал «Пес» популярен не только благодаря обаянию Никиты Панфилова - существенную лепту в успех внес и напарник панфиловского героя, которого зовут просто Пес. Сыграл его профессиональный хвостатый актер по кличке Граф Шутц Хунд.
Граф снялся более чем в 200 эпизодах еще одного «собачьего» детектива - «Мухтар», дебютировав в нем в восьмом сезоне. Ну а потом уже «его сиятельство» отработал в трех сезонах «Пса». Увы, собачий век короток - в 2018 году, когда Графу уже было 10 лет, он умер. Теперь и Пса играют другие собаки - кстати, одна из них приходится Графу родственником.
Чико, Лайла и Форест («Хатико: Самый верный друг»)
Фото: кадр из фильма
Известно, что 28 из 60 добровольцев, принявших участие в специальном исследовании, плакали после просмотра фильма, являющегося ремейком японской ленты «История Хатико». Довели их до слез три пса, сыгравшие четвероногого друга героя Ричарда Гира. Это собаки породы акита-ину: Чико, Лайла и Форест.
Стив («Белый Бим Черное ухо»)
Фото: кадр из фильма
Еще один фильм, который по глубине эмоционального воздействия может легко сравниться с лучшими драмами в истории кинематографа. В картине Станислава Ростоцкого Бим - шотландский сеттер необычного белого окраса. Поскольку такой цвет шерсти не соответствует стандарту породы, роль Бима исполняет не шотландский, а английский сеттер по кличке Стив.
Мус («Маска», «Фрейзер»)
Фото: кадр из фильма
Мус прошел кастинг на роль Майло в «Маске», уже будучи звездой сериала «Фрейзер». Поговаривают, что там он получал больше писем от восторженных поклонников, чем все остальные актеры вместе взятые.
В «Маске» герой Муса получил еще и сверхспособности - может, поэтому его так полюбили? Впрочем, бойкий джек-рассел-терьер отлично смотрится и без них. После съемок Джим Керри даже завел себе питомца той же породы.
Эбби («Я - легенда»)
Фото: кадр из фильма
Когда все население Нью-Йорка превратилось в хищников, выходящих на охоту под покровом ночи, единственным другом чудом выжившего героя Уилла Смита стала немецкая овчарка Саманта. За время съемок Смит так привязался к своей четвероногой спутнице, что даже хотел выкупить ее у хозяина. Однако тот решил, что дружба не продается.
Брех («Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики»)
Фото: кадр из фильма
Все, что делала дворняга по кличке Брех в «Псе Барбосе» и «Самогонщиках», - это бегала, зажав в зубах палку или змеевик от самогонного аппарата. С другой стороны, в какой-то степени именно Брех стал катализатором главных физкультурных подвигов Труса, Балбеса и Бывалого.
Сам же Брех и его Барбос стали олицетворением пусть и не слишком породистой, но неминуемой кары за совершенные преступления.