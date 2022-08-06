Собаки, снявшиеся в популярных фильмах и сериалах

Сериал «Пес» популярен не только благодаря обаянию Никиты Панфилова - существенную лепту в успех внес и напарник панфиловского героя, которого зовут просто Пес. Сыграл его профессиональный хвостатый актер по кличке Граф Шутц Хунд.

Граф снялся более чем в 200 эпизодах еще одного «собачьего» детектива - «Мухтар», дебютировав в нем в восьмом сезоне. Ну а потом уже «его сиятельство» отработал в трех сезонах «Пса». Увы, собачий век короток - в 2018 году, когда Графу уже было 10 лет, он умер. Теперь и Пса играют другие собаки - кстати, одна из них приходится Графу родственником.

Чико, Лайла и Форест («Хатико: Самый верный друг»)