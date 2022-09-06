Сходство с Гаем Ричи и привет «Тайнам следствия»: 10 интересных фактов о сериале «На страже пляжа»

5 сентября на телеканале ТНТ стартовал сериал «На страже пляжа». Ироничный детектив с Антоном Филипенко в главной роли рассказывает о бывшем московском криминалисте, который обладает редким талантом попадать в передряги.
Сначала он теряет работу в полиции, затем случайно раскрывает преступную схему и оказывается под ударом. Чтобы обезопасить себя, герой пытается залечь на дно в тихом курортном городке, но внезапно становится подозреваемым в убийстве. Рассказываем интересные факты о грядущей премьере.
Филипенко меняет профессию
Главной звезде сериала Антону Филипенко, как и его персонажу, в свое время пришлось сменить профессию. Еще до актерства Филипенко был архитектором, и именно ради карьеры в этой сфере переехал из Хабаровска в Москву.
Его персонажу тоже приходится сменить род деятельности: сначала он был криминалистом, затем стал чистильщиком, заметающим кровавые следы, а потом и вовсе оказался на отдыхе в курортном городке. Но и там не стал сидеть без работы.
Диана Нечаева vs Мария Швецова
Одну из центральных ролей в сериале исполнила Катерина Ковальчук – сестра актрисы Анны Ковальчук, прославившейся ролью следователя Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия».
Катерина неоднократно говорила, что не боится сравнений с сестрой из-за слишком разных актерских амплуа. Однако после роли оперативницы Дианы Нечаевой в сериале «На страже пляжа» параллелей было не избежать.
«Мне кажется, сравнивать не стоит, потому что все всегда разное: и роли, и люди. Но можно провести параллель! Но только я опер, а она следователь. Но мы в чем-то похожи: и внешне хотя бы прическами, и в характерах есть похожие нотки. Разве что Мария не такая жесткая, как Диана, но она потом тоже становится чуть мягче», – говорит Катерина Ковальчук.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
Гайдуков и Гайдуков
Роль помощника Дианы Нечаевой исполняет Артем Гайдуков. А его персонажа зовут Марат Гайдуков. Как так получилось? Сложно поверить, но случайно! Изначально авторы задумывали персонажа совсем другим, однако после того, как осознали, что существует актер с такой же фамилией, решили все переиграть.
«Там вообще смешная история! Авторы написали персонажа с фамилии Гайдуков, и он должен был стать немножко другим. Как мне рассказали, он представал солдафоном, под этот образ искали артиста. И вдруг они подумали: «А нет ли случайно артиста с такой фамилией?»
Начали искать, вышли на меня, прислали мне письмо с приглашением на пробы, в котором объяснили, фамилия персонажа – это совпадение. Я пришел на пробы, и там они сказали, что решили немножечко поменять концепцию, изменить образ уже под меня», – рассказывает Артем Гайдуков.
Вдохновение из Америки
Для создания образа Дианы Нечаевой режиссер проекта советовал Катерине Ковальчук несколько референсов, однако в итоге она черпала вдохновение из другого источника. По совету сестры Насти Катерина увлеклась американским сериалом «Убийство» с Мирей Инос Юэлем Киннаманом.
«Я вдохновлялась американским сериалом «Убийство». Там главная героиня – маленькая стройненькая девочка, а ее напарник – мощный и серьезный парень, хоть и не большой, и рыжий, но все равно похоже на нашу линию.
Отличие только в том, что в том сериале они только притираются друг к другу, а мы с Гайдуковым – уже давно сработанный дуэт. Но зато похоже еще на линию Дианы и Дениса Дубова, так что пересечения тут с разных сторон», – рассказывает Ковальчук.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
Курортная атмосфера только на пользу
Съемки сериала «На страже пляжа» проходили в Геленджике. Казалось бы, курортная атмосфера города, где практически все вокруг только и делают, что отдыхают, должна была расслабить, но нет. По словам актеров, их командировка мотивировала на максимально продуктивную работу.
«На самом деле любая экспедиция располагает к работе. Ты отрываешься от привычного места жительства и погружаешься в работу. Геленджик не Геленджик – это не Москва, где мы живем уже по отработанной схеме: работа, дом, друзья и всякие соблазны. Тут на тебе завязана большая съемочная группа, которая тоже не имеет права расслабляться. Это заставляет максимально сконцентрироваться», – говорит Антон Филипенко.
«Жестче, жестче»
Роль Дианы Нечаевой – не самый типичный образ из галереи Катерины Ковальчук. Ее прежние героини были более мягкими и женственными, сама актриса тоже никогда не была пацанкой. Она даже с сожалением констатировала, что никогда не попадала в отделение полиции – приходилось входить в образ иначе.
«Режиссер мне постоянно говорил: «Жестче, жестче». Мне казалось, что это будет максимально наигранно, потому что органика не моя, но он меня успокаивал, говорил, что все нормально, контраст отличный: такая маленькая, но такая жесткая», – сетует актриса.
Гайдуков – главный по оружию
Поскольку сериал криминальный, то без оружия было никак не обойтись. Но не все актеры умели с ним обращаться. У Катерины Ковальчук был небольшой опыт, но ей пришлось освежить воспоминания. На помощь пришел Артем Гайдуков, у которого за плечами куча «ментовских» проектов: от «Улиц разбитых фонарей» до «Глухаря».
«В сериале на «На страже пляжа» были ребята из каскадерской группы, которые мне все объясняли, плюс Тема Гайдуков, который играет моего напарника, сказал, что снимался в «Аванпосте», и знает, как руки правильно держать, как пистолет, как двигаться – все мне показал, рассказал», – поясняет Катерина Ковальчук.
«Когда мы снимали «Аванпост», у нас были консультанты, которые подсказывали, как и где правильно двигаться, но для кино, конечно, все делалось немного не так, как в жизни. В сериале «На страже пляжа» такое уже даже не требовалось: уж столько всего про полицейских снято, что их работа в целом-то понятна», – подытоживает Гайдуков.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
Вайб фильмов Рейнольдса
«На страже пляжа» – это комедийный детектив, в каждой серии которого находится место и для расследования, и для юмора. В основном за комедийную составляющую отвечает персонаж Артема Гайдукова, которому создатели в этом плане дали творческую свободу. Сам актер уверен, что такое смешение жанров – это идеальный баланс.
«Это детектив, в котором есть и кровь, и смерть – все как полагается. Но здесь на этом внимание не акцентируется, сериал все равно легкий и приключенческий. По жанру и стилю, по моим личным ощущениям, «На страже пляжа» похож на фильмы с Райаном Рейнольдсом. Там есть некий серьез, но момент шутки постоянно присутствует. На мой взгляд, это идеальный баланс, мне так очень нравится», – считает Артем Гайдуков.
Дух Гая Ричи
Если продолжать голливудские сравнения, то нужно вспомнить ленты британского режиссера Гая Ричи – большого фаната криминального жанра. Исполнитель главной роли Антон Филипенко старался сделать своего героя в чем-то похожим на персонажа Ричи.
«Мне нравится «Шерлок Холмс» Гая Ричи с Робертом Дауни-младшим. Хотелось бы, чтобы мой образ был близок к этому», – говорит Филипенко.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал НТВ
Капля феминизма
Образ сильной и независимой женщины, созданный Катериной Ковальчук, - это своего рода дань моде на феминизм в кино. Однако если в целом подобные героини зачастую становятся главными, то в сериале «На страже пляжа» Диана Нечаева все-таки остается в тени Дениса Дубова. Антон Филипенко считает, что время девчонок еще придет.
«Сейчас очень много феминистичных проектов. И я не против! Есть много хороших. Просто вот сейчас они вышли на арену, девчушечки наши любимые. Но «На страже пляжа» все равно с уклоном в мужскую сторону. Женский персонаж Кати тоже с какими-то мужскими принципами, поэтому пусть все остается, как есть, девчонки еще успеют получить свое», – рассуждает Филипенко.
Смотрите сериал «На страже пляжа» с 5 сентября на телеканале ТНТ.