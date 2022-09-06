Сходство с Гаем Ричи и привет «Тайнам следствия»: 10 интересных фактов о сериале «На страже пляжа»

5 сентября на телеканале ТНТ стартовал сериал «На страже пляжа». Ироничный детектив с Антоном Филипенко в главной роли рассказывает о бывшем московском криминалисте, который обладает редким талантом попадать в передряги.

Сначала он теряет работу в полиции, затем случайно раскрывает преступную схему и оказывается под ударом. Чтобы обезопасить себя, герой пытается залечь на дно в тихом курортном городке, но внезапно становится подозреваемым в убийстве. Рассказываем интересные факты о грядущей премьере.

Филипенко меняет профессию

Главной звезде сериала Антону Филипенко, как и его персонажу, в свое время пришлось сменить профессию. Еще до актерства Филипенко был архитектором, и именно ради карьеры в этой сфере переехал из Хабаровска в Москву.

Его персонажу тоже приходится сменить род деятельности: сначала он был криминалистом, затем стал чистильщиком, заметающим кровавые следы, а потом и вовсе оказался на отдыхе в курортном городке. Но и там не стал сидеть без работы.

Диана Нечаева vs Мария Швецова

Одну из центральных ролей в сериале исполнила Катерина Ковальчук – сестра актрисы Анны Ковальчук, прославившейся ролью следователя Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия».

Катерина неоднократно говорила, что не боится сравнений с сестрой из-за слишком разных актерских амплуа. Однако после роли оперативницы Дианы Нечаевой в сериале «На страже пляжа» параллелей было не избежать.

«Мне кажется, сравнивать не стоит, потому что все всегда разное: и роли, и люди. Но можно провести параллель! Но только я опер, а она следователь. Но мы в чем-то похожи: и внешне хотя бы прическами, и в характерах есть похожие нотки. Разве что Мария не такая жесткая, как Диана, но она потом тоже становится чуть мягче», – говорит Катерина Ковальчук.