Шальная императрица: стартовали съемки четвертого сезона сериала «Екатерина»

В Москве начались съемки четвертого сезона популярной исторической киносаги «Екатерина». С подзаголовком «Фавориты» он расскажет продолжение истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле.

1779 год. Императрица Екатерина II на пике своего величия. В Европе ее уже называют Великой. Светлейший князь Потемкин, бывший фаворит и венчанный супруг Екатерины, остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской, становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания...

Несмотря на разбитое сердце, героиня не забывает о масштабных государственных планах. И среди них — манифест о престолонаследии. Екатерина решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Но последний не собирается уступать своих прав и решает бороться до конца. Начинается новая схватка за власть.