Шальная императрица: стартовали съемки четвертого сезона сериала «Екатерина»

В Москве начались съемки четвертого сезона популярной исторической киносаги «Екатерина». С подзаголовком «Фавориты» он расскажет продолжение истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле.
1779 год. Императрица Екатерина II на пике своего величия. В Европе ее уже называют Великой. Светлейший князь Потемкин, бывший фаворит и венчанный супруг Екатерины, остается ее верным соратником и фактически вторым лицом в государстве. Однако личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Отныне под чутким руководством Потемкина новые фавориты Екатерины то и дело сменяют друг друга. И один из них, Александр Ланской, становится ее настоящей любовью. Но судьба приготовила императрице новые испытания...
Несмотря на разбитое сердце, героиня не забывает о масштабных государственных планах. И среди них — манифест о престолонаследии. Екатерина решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Но последний не собирается уступать своих прав и решает бороться до конца. Начинается новая схватка за власть.
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В главной роли — Марина Александрова. В сериале также снимаются Анна Ковальчук, Владимир Яглыч, Дмитрий Астрахан, Алексей Колган, Сергей Новосад, Станислав Тикунов, Дмитрий Гудочкин, Михаил Горевой, Игорь Балалаев, Диана Милютина и другие актеры.
«Моя героиня занимает особое место не только в моей творческой биографии, но и в жизни в целом. Екатерина многому меня учит: подглядывая за ней, я многое беру себе, а что-то отвергаю в своей жизни. Но эта женщина, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. И об ее многочисленных великих делах стоит рассказать и напомнить зрителю!» — говорит исполнительница главной роли.
«Новый сезон рассказывает о последних годах правления Екатерины. Наша история посвящена любовным перипетиям, романтическим влюбленностям этой великой женщины и ее смелым государственным решениям. Мы старались сохранять реальные факты, связанные с историческими персонажами. Если наш фильм вызовет дискуссии — это хорошо. Ведь наша задача — будоражить зрителя, вступить с ним в диалог», — комментирует режиссер нового сезона Дмитрий Петрунь.
Съемки сериала планируются в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Белоруссии. Они также охватят все времена года.
Премьера исторической драмы «Екатерина. Фавориты» состоится на телеканале «Россия 1».