Сериал «Елизавета» и еще 200 часов премьер покажут бесплатно в «Смотрим»

ВГТРК объявила о проведении кампании «Смотрим летом». Она стартует в ночь на 18 июня и продлится до конца августа.
В этот период на медиаплатформе «Смотрим» появится более 200 часов премьер кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов — в бесплатном доступе, без регистрации.
Открывает летнюю акцию 12-серийная историческая драма «Елизавета» с Юлией Хлыниной в главной роли. Это захватывающая история восхождения на трон дочери Петра I. Пользователи платформы смогут посмотреть сериал в любом предпочитаемом формате: через приложение «Смотрим» для телефонов, планшетов и смарт-ТВ или на сайте «Смотрим.рф», специально обновленном к старту кампании. Первые эпизоды будут открыты для неограниченного просмотра уже в ночь на 18 июня.
Кроме «Елизаветы», этим летом зрителей ждет еще 15 премьерных сериалов: классические драмы «Цена молчания» и «Вспомни меня», мелодрамы «Завод» и «Розы на стекле», захватывающие детективы «Угрозы» и «Зацепка», мистический триллер «Ловец снов» и биографическая драма «Эйнштейн. Теория любви».
Добавим, что на платформе «Смотрим» можно также следить за новостями и трансляциями телеканалов ВГТРК, а еще получить доступ к уникальному советскому архиву программ Гостелерадиофонда.
«Каждый пользователь «Смотрим» получает доступ не только к федеральному, но и локальному медиаконтенту, регионализированному вещанию, в которое интегрированы новости и актуальная информация каждого города или региона нашей огромной страны», — отметил заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев.
Он добавил, что осенний пакет бесплатных фильмов и сериалов уже формируется.