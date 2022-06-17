Сериал «Елизавета» и еще 200 часов премьер покажут бесплатно в «Смотрим»

ВГТРК объявила о проведении кампании «Смотрим летом». Она стартует в ночь на 18 июня и продлится до конца августа.

В этот период на медиаплатформе «Смотрим» появится более 200 часов премьер кино, сериалов, документальных и анимационных фильмов — в бесплатном доступе, без регистрации.

Открывает летнюю акцию 12-серийная историческая драма «Елизавета» с Юлией Хлыниной в главной роли. Это захватывающая история восхождения на трон дочери Петра I. Пользователи платформы смогут посмотреть сериал в любом предпочитаемом формате: через приложение «Смотрим» для телефонов, планшетов и смарт-ТВ или на сайте «Смотрим.рф», специально обновленном к старту кампании. Первые эпизоды будут открыты для неограниченного просмотра уже в ночь на 18 июня.