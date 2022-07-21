Секрет в еде: как Хюррем родила шестерых детей и осталась стройной

Хюррем-султан - была единственной любимой женщиной султана Сулеймана Великолепного. Она родила повелителю шестерых детей - пятерых мальчиков и одну девочку и всегда оставалась в прекрасной физической форме.

Разумеется, в шестнадцатом веке в Османской империи не было никаких фитнесов. И фигуру можно было поддерживать, только благодаря правильному питанию.

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