Секрет в еде: как Хюррем родила шестерых детей и осталась стройной

Хюррем-султан - была единственной любимой женщиной султана Сулеймана Великолепного. Она родила повелителю шестерых детей - пятерых мальчиков и одну девочку и всегда оставалась в прекрасной физической форме.
Разумеется, в шестнадцатом веке в Османской империи не было никаких фитнесов. И фигуру можно было поддерживать, только благодаря правильному питанию.
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Питались в гареме три раза в день. С утра обычно пили кисломолочный продукт, отвар трав и ели лепешки. На обед подавались свежие овощи, зелень, первое блюдо. На ужин - мясо, птица или рыба с крупой и овощами. Сладости поедали только в праздники.
Размер всех порций строго нормировался.