Секрет в еде: как Хюррем родила шестерых детей и осталась стройной

Султанша предпочитала правильное питание.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем-султан - была единственной любимой женщиной султана Сулеймана Великолепного. Она родила повелителю шестерых детей - пятерых мальчиков и одну девочку и всегда оставалась в прекрасной физической форме.

Разумеется, в шестнадцатом веке в Османской империи не было никаких фитнесов. И фигуру можно было поддерживать, только благодаря правильному питанию.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Питались в гареме три раза в день. С утра обычно пили кисломолочный продукт, отвар трав и ели лепешки. На обед подавались свежие овощи, зелень, первое блюдо. На ужин - мясо, птица или рыба с крупой и овощами. Сладости поедали только в праздники.

Размер всех порций строго нормировался.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  