Самый мерзкий поступок Ибрагима-паши в «Великолепном веке»

Ибрагим-паша - был важным человеком в окружении султана Сулеймана. Они дружили с падишахом с детства, однако трагично расстались - повелитель приказал казнить его, узнав, что тот метит на его место.

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Практически всем поступкам Ибрагима можно найти оправдание, за исключением одного случая. Паргали дружил помимо султана с Матракчи Насухом-эфенди. Именно этот мужчина долгие годы был плечом, на которое великий визирь мог опереться.