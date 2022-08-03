Самый мерзкий поступок Ибрагима-паши в «Великолепном веке»

Ибрагим-паша - был важным человеком в окружении султана Сулеймана. Они дружили с падишахом с детства, однако трагично расстались - повелитель приказал казнить его, узнав, что тот метит на его место.
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Практически всем поступкам Ибрагима можно найти оправдание, за исключением одного случая. Паргали дружил помимо султана с Матракчи Насухом-эфенди. Именно этот мужчина долгие годы был плечом, на которое великий визирь мог опереться.
Однако однажды он заставил его жениться на своей любовнице, унизив честь и достоинство мужчины. Насух-эфенди в итоге смирился с участью, но не тут-то было. Впоследствии именно Ибрагим-паша разрушил этот брак и лишил возможного счастья сразу двух людей.