Самая несчастная героиня «Великолепного века», которая сама сломала себе жизнь

Герои сериала «Великолепный век» были реальными, и не у всех судьбы сложились счастливо. Зрителям больше всего было жалко Дайе-хатун - ту самую начальницу гарема, которая следила за порядком.
Во дворец она попала, когда будущая Валиде взяла ее в качестве служанки. Затем их отношения переросли в дружбу. Дайе-хатун служила верой и правдой своей султанше.
Однако в какой-то момент Дайе стало жалко Хюррем, против которой ополчились все члены династии. Она ей помогла несколько раз, а Валиде сочла действия хатун предательством и изгнала ее из дворца.
Чувство вины так глубоко засело в ее душе, что оправиться бедная женщина не сумела и поэтому свела счеты с жизнью.