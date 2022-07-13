Самая несчастная героиня «Великолепного века», которая сама сломала себе жизнь

Герои сериала «Великолепный век» были реальными, и не у всех судьбы сложились счастливо. Зрителям больше всего было жалко Дайе-хатун - ту самую начальницу гарема, которая следила за порядком.

Во дворец она попала, когда будущая Валиде взяла ее в качестве служанки. Затем их отношения переросли в дружбу. Дайе-хатун служила верой и правдой своей султанше.