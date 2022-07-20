Самая глупая смерть: как сложилась судьба третьего мужа Хатидже-султан и куда он пропал

У сестры султана Сулеймана Хатидже была несчастная судьба. Замужем женщина была три раза, но счастья так и не постигла. После казни второго мужа Ибрагима Хатидже буквально сошла с ума.

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Она замкнулась, бросила детей и заперла себя в гареме. Султан ради спасения сестры нашел ей подходящего мужа - второго визиря Хюсрева-пашу. Именно он сопровождал Сулеймана в очередной военный поход.

Однако любовь к Ибрагиму у Хатидже была настолько сильной, что она не смогла стерпеть новый брак и покончила с собой. Хюсрев в итоге впал в немилость повелителя и был переведен в дальний санджак.