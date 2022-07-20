Самая глупая смерть: как сложилась судьба третьего мужа Хатидже-султан и куда он пропал

У сестры султана Сулеймана Хатидже была несчастная судьба. Замужем женщина была три раза, но счастья так и не постигла. После казни второго мужа Ибрагима Хатидже буквально сошла с ума.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она замкнулась, бросила детей и заперла себя в гареме. Султан ради спасения сестры нашел ей подходящего мужа - второго визиря Хюсрева-пашу. Именно он сопровождал Сулеймана в очередной военный поход.
Однако любовь к Ибрагиму у Хатидже была настолько сильной, что она не смогла стерпеть новый брак и покончила с собой. Хюсрев в итоге впал в немилость повелителя и был переведен в дальний санджак.
Но на этом не все. Хюсрев посчитал, что с ним поступили крайне несправедливо и объявил голодовку. Однако смягчить сердце правителя и изменить его решение, ему так и не удалось. И спустя 17 дней паша скончался от голода.