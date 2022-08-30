Районы-кварталы: фильмы и сериалы про жестокую российскую улицу

В российском кино улица редко бывает просто фоном, не отягощенным дополнительным смыслом. Когда перестройка сняла все запреты на изображение жизни и быта, улица в кино – за редкими исключениями - стала будто синонимом враждебной среды и темной силы.
И пока мейнстримное и высокобюджетное кино воспевает похорошевшую Москву, никуда не исчезает и Москва непарадная, и, разумеется, провинция, в локациях которой кинематографистам зачастую ничего не приходится менять, чтобы изобразить разруху. В этой подборке мы собрали фильмы и сериалы, которые дают голос улицам и показывают районы-кварталы такими, какими их видят большинство россиян.
«ЮЗЗЗ»
Сериал Стаса Иванова уже покорил сердца российской аудитории не только благодаря героям в исполнении молодых актеров, робким любовным линиям и криминальным интригам.
В «ЮЗЗЗЕ» - так персонажи называют вымышленный Юго-Западный район Ростова-на-Дону – сочная картинка настоящей районной жизни, в которой есть место и невинной молодежной жизни, и разборкам в духе девяностых.
Кадр из сериала «ЮЗЗЗ». Фото: канал ТНТ
В кадр оператор Степан Бешкуров взял не только центральные, но и неочевидные локации города, не забыв про колоритные дворы с самостроем и залитые солнцем южные трассы.
Улица здесь – абсолютно точно полноценный персонаж сериала, в котором разворачивается драма парня Равиля, мечтающего уехать из Ростова в США.
С 29 августа в 22:00 на ТНТ
«Контакт»
В режиссерском дебюте актера Евгения Стычкина – нуарном и отчетливо слышащем современность драматическом сериале «Контакт» – улица изображена как холодная, враждебная к героям среда.
Огромные магистрали, на которых не прекращается поток машин, вереницы бездушных панелек, серые урбанистические пейзажи с пустырями и стройками – звучит жутко, но картинка, тем не менее, не вызывает отторжения.
А все потому, что авторы «Контакта» не демонизируют улицу, а просто изображают такой, какой ее видят главные герои сериала – подростки. Кажется, что еще чуть-чуть времени – и они перестанут видеть в каждом дворе опасность, но пока улица для них – и дом, и жестокая среда, где можно серьезно огрести.
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Кадр из сериала «Контакт». Фото: канал ТНТ
«Мы хотели показать в сериале другую Москву – не гламурную, но и не быдляческую, - говорит креативный продюсер «Контакта» Максим Паршин. – У нас Москва вписана в европейский, нордический контекст, в ней есть что-то от нуарного Берлина».
В этой Москве, центром притяжения которой стали не открыточные пейзажи, а обычный район со школой, отделением полиции и торговым центром, разворачивается история сериала: полицейский в отставке Глеб Барнашов (Павел Майков) никак не может найти контакт со своей дочерью-подростком Юлей (Ирина Паутова).
В отчаянии он дошел до рискового способа: припугнул еще одного подростка, которого поймал на поджоге машины, заставил его следить за Юлей и докладывать ему подробности их переписки. Глеба ждет множество удивительных открытий мира зумеров.
«Закон каменных джунглей»
Сериал про обычных московских парней, которые вдруг вообразили себя гангстерами, в 2015 году был глотком свежего воздуха в жанре кино о подростках, потому что «Закон каменных джунглей» не только про, он еще и для молодого поколения.
Оказывается, пацанское кино вроде «Бумера» с нами навечно – стоило лишь упаковать его в эстетику комиксов, как это сделали авторы «Закона каменных джунглей».
Кадр из сериала «Закон каменных джунглей»
И снова улица в сериале – источник опасных приключений. Провернув полукриминальное дельце, главные герои несутся на угнанной машине мимо самого апокалиптического из московских пейзажей – Очаковской ТЭЦ – и попадают в круговорот жутких ситуаций.
Их квартиры внутри старых серых и новых пестрых панелек сложно назвать настоящими, безопасными домами – московский район Чертаново в сериале показан как неблагополучный и в целом стремный – вот Жук и его новая знакомая Ира возвращаются домой из школы, а на фоне кого-то буднично колотят.
«На районе»
В драме, которую режиссер Ольга Зуева посвятила своему родному Владивостоку, оператор Федор Лясс сделал то, что давно хотелось увидеть в российском кино: один из самых необычных, ни на что не похожих наших городов обрел свое лицо, и вдруг оказалось, что снимать Владивосток можно так же сочно и красочно, как Сан-Паулу или Рио.
Кадр из фильма «На районе»
Если портовые пейзажи отвечают в фильме за жизнь, надежду и лирику, то подворотни и закутки у клубов, из которых не так-то просто выбраться, снова таят в себе опасность. Здесь Вова и Киса проворачивают свои темные делишки, чтобы заработать на жизнь по-пацански, а когда один из них захочет другой жизни, враждебная среда согласится его выпустить при одном жутком условии.
«Бык»
Победитель позапрошлогоднего «Кинотавра», драма о девяностых «Бык» Бориса Акопова в некоторых моментах не просто машет, а прямо копирует «Брата» Алексея Балабанова.
Но если Питер Балабанова, хоть он и «страшная сила», не получается назвать враждебным к его героям (известно, что Балабанов обожал Петербург и по-особенному его чувствовал), то Подмосковье Акопова – стопроцентная, концентрированная опасная среда, в которой погрязли персонажи.
Кадр из фильма «Бык»
Акопов работает широкими мазками: в его фильме есть и рынок, который делили бандиты, и пустырь, усыпанный шприцами, и гаражи, ставшие укрытием – все атрибуты девяностых, которые в первую очередь ассоциируются с этим временем. Есть в фильме и момент, когда одна из его героинь – Таня в исполнении Стаси Милославской – мечтает уехать из дома, однако цепкая среда, комфортное болотце ее не отпускает: в одну секунду Тане кажется, что с милым рай и в разрухе, а другой секунды уже не будет.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
И снова девяностые, на этот раз в Туле. Авторы «Мира! Дружбы! Жвачки!», сериала о взрослении в эту эпоху, за два сезона показали, пожалуй, все ее приметы, а не только самые очевидные вроде рынков и пустых заводов. Интересно, что среда, какой бы опасной она ни была для героев-подростков, в сериале все равно романтизирована, пропущена через фильтры ностальгии и розовые очки детства, и поэтому на нее так приятно смотреть.
Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: канал ТНТ
На улицах Тулы героев сериала ждут погони, стрелки и перестрелки, столкновения с бандитами разного калибра и даже наркотический кумар. Но есть среди всего этого опасного безумия и комфортные, безопасные места: в первом сезоне это крыша, во втором – гараж. Именно сюда подростки возвращаются как будто домой.
«Шультес»
Сложно представить, что когда-то такие фильмы побеждали на «Кинотавре» и преподносились как надежда нашего кино. Медлительная, немногословная драма Бакура Бакурадзе про карманника, который живет между Чертановской и Южной и каждый раз возвращается домой по адресу на бумажке – подробная иллюстрация того, какой была Москва при Лужкове.
Кадр из фильма «Шультес»
Бело-зеленые автобусы, повсеместные «Евросети», лютый самострой, в котором зарыты вестибюли станций метро – среда с виду депрессивная, но родная для Лёши Шультеса. Опасная ли она? Конечно – для тех зевак, которых мастерски обчищает Шультес и его маленький напарник Костик.
«Большая поэзия»
В поэме современного московского урбанизма, «Большой поэзии» Александра Лунгина, есть вольный или невольный кивок «Шультесу»: здесь главный герой в исполнении Александра Кузнецова читает стих «Леха я или не Леха», тогда как телефон Шультеса звонил рингтоном «Леша я или не Леша».
«Большую поэзию» никак не назвать «тихим» кино, однако у нее с фильмом Бакурадзе больше общего, чем может показаться на первый взгляд, и общее это – в среде.
Кадр из фильма «Большая поэзия»
Для главного героя, который вернулся с войны с постравматическим синдромом, пустыри, заброшки, стройки и прочие «некрасивые» локации оказываются куда более комфортными и родными, чем супер-современные локации типа московского «Хлебозавода», который для него, простого солдата, как раз среда недружелюбная и снобистская, не принимающая его творчество.
«Притяжение»
И снова Чертаново Северное. Во время промо-кампании фильма Федора Бондарчука вся Россия оказалась увешана плакатами с изображением бело-коричневых панелек московского района.
Мощь их непоколебима – даже космический корабль, потерпев крушение, не задел панельных монстров. Чертаново – не пресловутая серая окраина, а интересный, даже экспериментальный для советского периода район с собственным лицом.
Кадр из фильма «Притяжение»
К героям «Притяжения» в исполнении Саши Петрова, Иры Старшенбаум, Никиты Кукушкина и других пространство района с его каменными джунглями и подземельями не враждебно – наоборот, они защищают его с дубинками
А вот к пришельцам, которые в фильме метафорически обозначают «чужих», Чертаново как раз оказывается враждебной средой, которая их не принимает, но в которую они хотели бы интегрироваться, если бы в землянах было побольше человечности.