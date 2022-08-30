Районы-кварталы: фильмы и сериалы про жестокую российскую улицу

В российском кино улица редко бывает просто фоном, не отягощенным дополнительным смыслом. Когда перестройка сняла все запреты на изображение жизни и быта, улица в кино – за редкими исключениями - стала будто синонимом враждебной среды и темной силы.

И пока мейнстримное и высокобюджетное кино воспевает похорошевшую Москву, никуда не исчезает и Москва непарадная, и, разумеется, провинция, в локациях которой кинематографистам зачастую ничего не приходится менять, чтобы изобразить разруху. В этой подборке мы собрали фильмы и сериалы, которые дают голос улицам и показывают районы-кварталы такими, какими их видят большинство россиян.

«ЮЗЗЗ»

Сериал Стаса Иванова уже покорил сердца российской аудитории не только благодаря героям в исполнении молодых актеров, робким любовным линиям и криминальным интригам.

В «ЮЗЗЗЕ» - так персонажи называют вымышленный Юго-Западный район Ростова-на-Дону – сочная картинка настоящей районной жизни, в которой есть место и невинной молодежной жизни, и разборкам в духе девяностых.