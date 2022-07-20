Ради женщины султана: почему Сюмбюль-ага получил свободу, но вернулся в гарем

Продолжаем раскрывать тайны «Великолепного века».
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Сюмбюль-ага - был главным евнухом в гареме султана Сулеймана. В османский дворец он попал в возрасте 11 лет, где ему тут же провели обрезание. В серале Сюмбюль был на хорошем счету. Его любили и уважали, евнух решал важные вопросы, касательно гарема.

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Однажды Сулейман дал Сюмбюлю вольную - чтобы он смог уйти из дворца и построить собственную семью. Но не тот то было…

После череды бунтов по всей империи Сюмбюль принял решение распрощаться со своей свободой и вернуться в гарем. Он прекрасно понимал, что в сложной текущей ситуации Хюррем-султан нужна помощь и был готов оказать ее госпоже.

Можно даже сказать, что за все эти годы они стали по-настоящему близкими и родными людьми настолько, насколько это позволяла ситуация.

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