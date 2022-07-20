Ради женщины султана: почему Сюмбюль-ага получил свободу, но вернулся в гарем

Сюмбюль-ага - был главным евнухом в гареме султана Сулеймана. В османский дворец он попал в возрасте 11 лет, где ему тут же провели обрезание. В серале Сюмбюль был на хорошем счету. Его любили и уважали, евнух решал важные вопросы, касательно гарема.

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Однажды Сулейман дал Сюмбюлю вольную - чтобы он смог уйти из дворца и построить собственную семью. Но не тот то было…