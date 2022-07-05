Пятый сезон «Очень странных дел» будет не такой длинный, как четвертый

Пока фанаты наслаждаются второй половиной сезона популярного сериала Netflix «Очень странные дела», его шоураннеры, братья Даффер делятся информацией о пятом сезоне, который станет финальным.

К примеру, они отметили, что будущие серии не смогут похвастаться таким большим хронометражем, как нынешние (некоторые эпизоды четвертого сезона длиннее 90 минут).

«Мы не хотим, чтобы все растянулось на 13 часов. Мы стремимся к 10 часам или что-то вроде того. Я думаю, что он (пятый сезон. — Прим. авт.) будет дольше, чем первый сезон, потому что нам нужно так много закончить, но не думаю, что он будет таким же длинным, как и четвертый сезон», — цитирует Мэтта Даффера издание Collider.

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В это же время один из главных звезд сериала Дэвид Харбор (играет шерифа Джима Хоппера) поделился с фанатами примерными сроками, когда стоит ждать пятую часть.

«Я думаю, мы отснимемся в следующем году. В этом году они (братья Дафферы. — Прим. авт.) заканчивают писать сценарий, им нужно подготовиться, и прочее, — поделился 47-летний актер с журналом GQ. — Судя по нашему послужному списку, он, вероятно, выйдет в середине 2024 года».

В своем интервью шоураннеры отметили, что в июле планируют взять отпуск, а за написание сценария пятого сезона усядутся в августе.

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