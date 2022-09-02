Пять интересных фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

2 сентября на видеосервисе Amazon Prime Video стартовал показ первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Вот пять любопытных фактов о создании этой картины.

1. Поклонники Толкина знают, что профессор был одержим языками, и придумал эльфам, гномам и людям Средиземья разные азбуки и произношения. Создатели сериала подчеркнули это – у каждого народа в новой картине особый словарный запас, набор формальностей и даже поэтический размер. Хотя в переводе на русский эта магия языка может потеряться.

2. Самой сложной сценой оказалось соревнование Элронда с принцем гномов Дурином IV в ломании камней. Актеры в ней должны были выглядеть разного роста, но при этом они много перемещались, касались друг друга и двигались предметы. Киношникам пришлось попотеть, чтобы на экране это смотрелось правдоподобно.

3. Каждый актер прошел многочасовой курс по киношным уловкам, создающим эффект разного размера персонажей. Одна из них заключается в том, что на макушку человека крепится картонное лицо, дабы его партнеры знали, куда смотреть при разговоре с ним. Это все нужно для правдоподобного изображения гномов и хоббитов. В съемочную группу также входили особые специалисты по масштабу, которые следили за адекватным размером героев и предметов.