Пять интересных фактов о сериале «Властелин колец: Кольца власти»

2 сентября на видеосервисе Amazon Prime Video стартовал показ первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти».
Вот пять любопытных фактов о создании этой картины.
1. Поклонники Толкина знают, что профессор был одержим языками, и придумал эльфам, гномам и людям Средиземья разные азбуки и произношения. Создатели сериала подчеркнули это – у каждого народа в новой картине особый словарный запас, набор формальностей и даже поэтический размер. Хотя в переводе на русский эта магия языка может потеряться.
2. Самой сложной сценой оказалось соревнование Элронда с принцем гномов Дурином IV в ломании камней. Актеры в ней должны были выглядеть разного роста, но при этом они много перемещались, касались друг друга и двигались предметы. Киношникам пришлось попотеть, чтобы на экране это смотрелось правдоподобно.
3. Каждый актер прошел многочасовой курс по киношным уловкам, создающим эффект разного размера персонажей. Одна из них заключается в том, что на макушку человека крепится картонное лицо, дабы его партнеры знали, куда смотреть при разговоре с ним. Это все нужно для правдоподобного изображения гномов и хоббитов. В съемочную группу также входили особые специалисты по масштабу, которые следили за адекватным размером героев и предметов.
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4. Толкин в своих заметках постоянно менял характер и историю эльфийки Галадриэль, иногда даже противоречил самому себе. Создателям сериала было из чего выбрать, работая над молодой версией персонажа. В итоге она получилась упрямой воительницей, жаждущей отомстить за смерть своего брата от рук Саурона.
5. Многие зрители кинотрилогии «Властелин колец» наверняка осуждали Исильдура за то, что он не уничтожил кольцо всевластия, когда получил такую возможность. В сериале нам раскроют его трагическую историю, чтобы обосновать, почему он так поступил.
По материалам журнала Time