Продюсер «Великолепного века»: «Ко мне пришел дикий страх на съемочной площадке»

Продюсер Тимур Савджи, работавший над «Великолепным веком», рассказал в фильме «Создание легенды» о том, что партнеры до конца не верили, что им удастся снять успешный проект.
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«Мы рисковали огромными деньгами, это была очень большая ответственность. Впервые оказавшись на съемочной площадке, ко мне пришел дикий страх. Я стоял и думал - получится ли у нас или нет…», - поделился воспоминаниями Савджи.
По его словам, несмотря ни на что, актеры и закулисные люди понимали грандиозность проекта и все в него верили.