Продолжение «Екатерины», «Патриота» и других популярных сериалов, работа над которыми кипит прямо сейчас

«Екатерина. Фавориты»
Один из самых долгожданных и крупных проектов - продолжение сериала «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Второе слово в названии нового сезона - «Фавориты» - говорит обо всем. Сюжет будет посвящен великим мужчинам, окружавшим императрицу: мы увидим и графа Григория Потемкина-Таврического (Владимир Яглыч), и генерал-адъютанта Александра Ланского (Сергей Новосад), и уральского горнозаводчика Александра Строганова (Дмитрий Астрахан), и дипломата Александра Дмитриева-Мамонова (Дмитрий Гудочкин), и многих других.
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Появится в проекте и Анна Ковальчук - ей достался образ княгини Екатерины Дашковой. Помимо проблем сердечных, Екатерина продолжит решать и дела государственной важности. В новых сериях проекта зрители увидят, как начинается борьба императрицы за власть с собственным сыном Павлом (Павел Табаков).
«Ялта»
Фото: Первый канал
Новый детектив о преступлениях в Крыму получил название «Ялта» (стилистическое продолжение сериалов «Город» и «Гурзуф»). Здесь ялтинская милиция расследует в 70-е громкое преступление, совершенное в разгар курортного сезона, когда за одну ночь была разгромлена целая шайка спекулянтов, торгующих контрабандными джинсами.
Один из фарцовщиков в результате разборок был убит. Накануне все лучшие оперативники, в числе которых и знакомый по «Гурзуфу» Родион Стоцкий (Петр Федоров), уехали на всесоюзную конференцию по обмену опытом, поэтому убийство распутывают молодые кадры: Тарас Зайцев (Евгений Антропов, на фото) и Яшка Ильин (Вячеслав Чепурченко).
«Патриот»
Фото: канал ТНТ
В очередном сезоне дембель Саша Кучин (Антон Жижин, на фото), живя в глубинке, продолжает учить всех любви к Родине. Так, как он это понимает и умеет. В новых сериях главный герой начнет искать биологических родителей, которых утратил давным-давно. Самопальное следствие приведет бравого сержанта к неожиданным результатам. А в это время его жена Ленка (Анастасия Талызина) продолжит подкидывать страстному солдату поводы для горячей ревности.
«Евгенич»
Фото: канал «Пятница!»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков вновь играет подзабытую звезду 90-х, продюсера, который возвращается в шоу-бизнес спустя 30 лет после забвения. Ему продолжает совать палки в колеса вредный журналист Касетов (Иван Охлобыстин, на фото с Жуковым), но Евгенич не сдается и в новых сериях открывает собственный лейбл «Евгенич Мьюзик», а также начинает писать песни для выступлений звезд на «Нашевидении».
В первом сезоне было много приглашенных селебрити: Дима Билан, Лолита Милявская, Игорь Акинфеев и другие. Список именитых гостей второго сезона пока не раскрывается - известно лишь, что в кадре появится певец Шура.