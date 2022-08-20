Продолжение «Екатерины», «Патриота» и других популярных сериалов, работа над которыми кипит прямо сейчас

«Екатерина. Фавориты»

Один из самых долгожданных и крупных проектов - продолжение сериала «Екатерина» с Мариной Александровой в главной роли. Второе слово в названии нового сезона - «Фавориты» - говорит обо всем. Сюжет будет посвящен великим мужчинам, окружавшим императрицу: мы увидим и графа Григория Потемкина-Таврического (Владимир Яглыч), и генерал-адъютанта Александра Ланского (Сергей Новосад), и уральского горнозаводчика Александра Строганова (Дмитрий Астрахан), и дипломата Александра Дмитриева-Мамонова (Дмитрий Гудочкин), и многих других.

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Появится в проекте и Анна Ковальчук - ей достался образ княгини Екатерины Дашковой. Помимо проблем сердечных, Екатерина продолжит решать и дела государственной важности. В новых сериях проекта зрители увидят, как начинается борьба императрицы за власть с собственным сыном Павлом (Павел Табаков).

«Ялта»