«Пришла в ужас»: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли рассказала о съемках в гареме

Звезда популярного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли рассказала, что ей тяжело дались съемки в картине. Артистка сетует, что пришла в ужас, когда оказалась в гареме — хоть он и был ненастоящий.

«Я пришла в ужас. Стены дворца словно давили, а страх неразрывно был связан с желанием жить. Я настолько вжилась в свою роль, что порой не понимала, где я, а где Роксолана. Оторванная от семьи и лишенная всего Александра словно стерла на площадке Мерьем», — заявила актриса турецким журналистам.

При этом Мерьем рада, что именно ее героиня смогла показать всему миру, насколько жесток гарем.

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