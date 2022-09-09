Приключения в Геленджике, много оружия и актер с фамилией персонажа: закулисье детектива «На страже пляжа»

«На самом деле любая экспедиция располагает к работе. Ты отрываешься от привычного места жительства и погружаешься в работу. Геленджик не Геленджик – это не Москва, где мы живем уже по отработанной схеме: работа, дом, друзья и всякие соблазны.

Тут на тебе завязана большая съемочная группа, которая тоже не имеет права расслабляться. Это заставляет максимально сконцентрироваться. Мне стыдно, если я выйду на площадку не готовым. Я себя просто съем. Я очень себя люблю, поэтому не хочу никого подставлять», – констатирует Антон Филипенко.

Шерлок Холмс, Сара Линден и…Гайдуков

Работая над образом, каждый из актеров вспоминал какой-то референс. Например, Антон Филипенко изобретал Дениса Дубова, опираясь на Шерлока Холмса, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Помимо определенного внешнего сходства, получились и схожие черты характера: эксцентричность, постоянная ирония и нежелание играть по правилам.

А Катерина Ковальчук черпала вдохновение в американском сериале «Убийство» с Мирей Инос и Юэлем Киннаманом. Там актриса нашла для себя не только внешний референс, но и модель отношений, которую в случае с сериалом «На страже пляжа» пришлось разделить на двух мужских персонажей, с кем контактирует Диана Нечаева.

«Я вдохновлялась американским сериалом «Убийство». Там главная героиня – маленькая стройная девушка, а ее напарник – серьезный парень, хоть и не такой большой и рыжий, как наш Гайдуков, но все равно сходство есть. Отличие только в том, что в «Убийстве» они только притираются друг к другу как напарники, а мы с Гайдуковым – уже давно сработанный дуэт, - делится Катерина Ковальчук.

Режиссер советовал несколько референсов, но я решила воспользоваться советом сестры. Мы с героиней даже чем-то похожи, она, правда, рыженькая. Я смотрела на ее манеру общения, повадки, на то, как она думает, размышляет, расследует, как приезжает на место преступления, что и сколько говорит, на что обращает внимание. Я внимательно наблюдала и думала, что из этого можно почерпнуть для Дианы, а в чем она должна отличаться, исходя из нашего сценария».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.