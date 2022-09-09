Приключения в Геленджике, много оружия и актер с фамилией персонажа: закулисье детектива «На страже пляжа»

5 сентября на телеканале ТНТ стартовал ироничный детектив «На страже пляжа». В центре сюжета – история бывшего криминалиста из Москвы Дениса Дубова, вынужденного скрываться от бандитов в приморском городке.
Однако от своей сущности ему не скрыться: даже «на отдыхе» мужчина берется помогать раскрывать дела местной полиции. Теleprogramma.pro рассказывает о закулисье пляжного детектива.
«Геленджик – это не Москва»
Действие сериала разворачивается в неназванном приморском городе. А съемки проекта велись в Геленджике, который в последнее время стал новой киношной Меккой. Десять лет назад здесь снимали обе части нашумевшей комедии «Горько», а сейчас над вторым сезоном там уже работает съемочная группа еще одного хита ТНТ - «Отпуск» с Павлом Майковым, Демисом Карибидисом и Валей Карнавал.
В Геленджике живописные локации, и погода, как правило, весьма располагает к съемкам: снимать лето можно и в другой сезон, когда людей на улицах не так много, и проще выстроить рабочий процесс.
Собственно, так и вышло с сериалом «На страже пляжа». Как говорят исполнители главных ролей, курортная атмосфера совсем не сбивала с рабочего настроя, хотя иногда и хотелось просто гулять по окрестностям, наслаждаясь местными красотами.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
«Наоборот, это придавало сил и вдохновения! Хотя осенью было уже не так тепло, но все же солнце светило гораздо чаще, чем в Москве. У меня в отеле был номер с видом на море, и каждое утро я бежала к окну. Для меня работа – это итак отдых, а работа еще и в курортном городе- вообще сказка. Экспедиции – это всегда весело. В этом плане мне везет, и я наслаждаюсь такими проектами», - говорит исполнительница главной женской роли Катерина Ковальчук.
Артему Гайдукову, который родился аж за Полярным кругом, в суровом Норильске, так понравилось на юге, что уже не хотелось уезжать в серую столицу.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
«Мы там так плотно работали, что момента для расслабления и не случилось. Можно было, конечно, иногда прогуляться, осмотреться – атмосфера там классная. Когда после Геленджика, где яркое солнце, горы, прилетаешь в дождливую Москву, то начинаешь немного скучать. Мне очень понравился этот приморский город», – рассказывает актер.
Антон Филипенко, исполнивший роль главного героя, признается, что любая командировка подстегивает его к стопроцентной концентрации на съемочном процессе, как бы сильно не хотелось рассекать по Геленджику на велосипеде в незастегнутой гавайской рубашке и солнечных очках, как его герой Денис Дубов.
«На самом деле любая экспедиция располагает к работе. Ты отрываешься от привычного места жительства и погружаешься в работу. Геленджик не Геленджик – это не Москва, где мы живем уже по отработанной схеме: работа, дом, друзья и всякие соблазны.
Тут на тебе завязана большая съемочная группа, которая тоже не имеет права расслабляться. Это заставляет максимально сконцентрироваться. Мне стыдно, если я выйду на площадку не готовым. Я себя просто съем. Я очень себя люблю, поэтому не хочу никого подставлять», – констатирует Антон Филипенко.
Шерлок Холмс, Сара Линден и…Гайдуков
Работая над образом, каждый из актеров вспоминал какой-то референс. Например, Антон Филипенко изобретал Дениса Дубова, опираясь на Шерлока Холмса, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Помимо определенного внешнего сходства, получились и схожие черты характера: эксцентричность, постоянная ирония и нежелание играть по правилам.
А Катерина Ковальчук черпала вдохновение в американском сериале «Убийство» с Мирей Инос и Юэлем Киннаманом. Там актриса нашла для себя не только внешний референс, но и модель отношений, которую в случае с сериалом «На страже пляжа» пришлось разделить на двух мужских персонажей, с кем контактирует Диана Нечаева.
«Я вдохновлялась американским сериалом «Убийство». Там главная героиня – маленькая стройная девушка, а ее напарник – серьезный парень, хоть и не такой большой и рыжий, как наш Гайдуков, но все равно сходство есть. Отличие только в том, что в «Убийстве» они только притираются друг к другу как напарники, а мы с Гайдуковым – уже давно сработанный дуэт, - делится Катерина Ковальчук.
Режиссер советовал несколько референсов, но я решила воспользоваться советом сестры. Мы с героиней даже чем-то похожи, она, правда, рыженькая. Я смотрела на ее манеру общения, повадки, на то, как она думает, размышляет, расследует, как приезжает на место преступления, что и сколько говорит, на что обращает внимание. Я внимательно наблюдала и думала, что из этого можно почерпнуть для Дианы, а в чем она должна отличаться, исходя из нашего сценария».
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Представители съемочной группы сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
Что касается персонажа Артема Гайдукова, то ему создатели сериала дали тотальную творческую свободу. Потому что свою роль актер получил практически случайно. Все дело в том, что изначально помощника Дианы Нечаевой задумывали совсем другим, а фамилию Гайдуков он получил просто так. А когда актер и персонаж слились в единое целое, то все решили переиграть.
«Там вообще смешная история! Авторы написали персонажа с фамилии Гайдуков, и он должен был стать немножко другим. Как мне рассказали, он изображался этаким солдафоном, и под этот образ искали артиста.
И вдруг сценаристы подумали: «А нет ли случайно актера с такой фамилией?» Начали искать, вышли на меня, прислали мне письмо с приглашением на пробы, в котором объяснили, фамилия персонажа – это совпадение. Я пришел на пробы, и там мне уже сказали, что решили немножечко поменять концепцию, изменить образ уже под меня», – рассказывает Артем Гайдуков.
Оружие к бою
Любая полицейская история так или иначе сопряжена с оружием, поэтому главные герои должны легко и просто с ним обращаться. И если Антон Филипенко еще мог избежать этой участи, поскольку его персонаж формально лишь внештатный консультант, а не полноценный страж порядка, то его партнерам Артему Гайдукову и Катерине Ковальчук приходилось браться за пушки.
У Ковальчук был скромный опыт: единственный раз, когда ей приходилось обращаться с оружием, пришелся на ее дебютный проект, который снимался в Голливуде. Для роли эмигрантки, попадающей в нелегкие передряги во время гражданской войны в США, в короткометражной ленте «Рядовой» актрисе пришлось брать уроки обращения с оружием.
Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: канал ТНТ
Во время съемок «На страже пляжа» эти воспоминания нужно было оживлять с помощью каскадерской группы и…Артема Гайдукова, за плечами которого десятки полицейских ролей: от «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» до «Глухаря» и «Конной полиции». Но больше всего пригодился опыт фантастического боевика «Аванпост».
«Когда мы снимали «Аванпост», у нас были консультанты, которые подсказывали, как и где правильно двигаться, но для кино, конечно, все делалось немного не так, как в жизни. В сериале «На страже пляжа» такое уже даже не требовалось: уж столько всего про полицейских снято, что их работа в целом-то понятна», – вспоминает актер.
Смотрите сериал «На страже пляжа» с 5 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.