Придворные интриги: команду сериала «Дом дракона» неожиданно покинула одна из ключевых фигур

Новый фэнтези-сериал «Дом дракона» неожиданно лишился одного из своих главных создателей. Шоураннер Мигель Сапочник, ранее работавший над «Игрой престолов», неожиданно покинул проект, который только недавно получил свой релиз.

Источники западной прессы говорят, что 48-летний режиссер покинул шоу «после трех лет изнурительных усилий» над созданием первого сезона. Его соавтор Райан Кондал теперь будет единственным шоураннером и продолжит тесное сотрудничество с писателем Джорджем Мартином.

Сапочник же заключил предварительный договор с каналом HBO на разработку новых проектов и останется лишь исполнительным продюсером «Дома дракона».

«Работать во вселенной «Престолов» в течение последних нескольких лет было честью и привилегией, особенно провести последние два года с потрясающим актерским составом и съемочной группой «Дома дракона», — цитирует заявление Сапочника издание The Hollywood Reporter. — Я так горжусь тем, чего мы достигли в первом сезоне, и очень рад восторженной реакции наших зрителей. Было невероятно сложно принять решение двигаться дальше, но я знаю, что это правильный выбор для меня лично и профессионально».

Мигель пожелал остальной команде успехов во втором сезоне и в дальнейшем развитии сериала. Конкретные причины его ухода не называются, лишь отмечено, что у Сапочника и Кондала были несколько разные взгляды на создаваемую историю.