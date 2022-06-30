Предугадали события: тайны закулисья сериала «Миссия «Аместист»

27 июня на Первом канале вышел восьмисерийный сериал «Миссия «Аметист». Подробностями съемок шпионского триллера, главные роли в котором исполнили Агния Дитковските и Александр Устюгов, поделился с Teleprogramma.pro режиссер Антон Борматов.
- Антон, за вашими плечами комедийный сериал «Ольга» и криминальная драма «Чужая». Настало время шпионского триллера?
- «Миссия «Аметист» хоть и шпионский триллер, но все же вмещающий себя элементы боевика и драмы, да и иронии там тоже будет хватать. Получился своеобразный микс, который, как я надеюсь, должен создать эффект зрелищности.
- А в чем суть самой истории, помимо зрелищности? Чем она может реально зацепить зрителей?
- По сюжету, в России затевают серьезный террористический акт, который пытается предотвратить СВР (Служба внешней разведки). Интрига в том, что террор готовит Америка, да еще и с помощью итальянского мафиозного клана.
Собственного, подготовка кошмара и противодействие ему - это нерв сериала. Кроме этого, мы детально показали работу и жизнь нашего шпиона, внедренного в мафию, да еще и в Риме, где будет происходить примерно половина действия фильма. Особый шик, что шпион - это девушка.
Кадр из сериала «Миссия «Аместист». Фото: Первый канал
- А как же любовь?
- Обязательно. У нас необычная романтическая линия, в которой два человека, разъединенные расстоянием и временем, сохраняют близость и стремятся друг к другу. По мне, кино пресное и хромое, если в нем нет лирической составляющей.
- Противостояние шпионское России и США сегодня более чем актуально, но снимали же вы год назад... Предугадали происходящие события?
- Возможно упомянутая тема приобрела ныне большую актуальность, но она всегда существовала, в последние годы особенно ярко. У нас фильм, по сути, о еще скрытой угрозе, а не открытом конфликте. Но я бы не сводил все это только к глобальному противостоянию двух стран, любопытно будет наблюдать также за противоборством наших спецорганов и итальянской мафии.
- Сериал «Миссия «Аметист», как указано в титрах, основан на реальных событиях. Неужели прям раскрываете настоящие операции наших спецслужб?
- Конечно, у нас история основана на реальной практике СВР, но с большой долей выдумки. Все-таки подобные секретные операции, да еще и в недавнем прошлом, проходят под грифом «секретно».
Мы общались с сотрудниками СВР, у нас было несколько консультантов на проекте из этой структуры. Кстати, они помогали дельными советами, вплоть до нюансов одежды и поведения актеров, играющих сотрудников разведки.
- В сериале герои много говорят на итальянском языке. Сложно ли это им давалось и можно ли показывать фильм в самой Италии? Там все поймут?
- Когда все увлечены одним делом, то все дается легко. И да, наши киношные помощники в Риме уверенно говорили, что их соотечественниками все будет более чем понято. Поэтому не удивлюсь, если сериал выйдет и в Италии.
Кадр из сериала «Миссия «Аместист». Фото: Первый канал
- Где, кстати, проходили съемки? И какую сцену сами вспоминаете сразу же?
- Снимали в Москве и в окрестностях Рима. На все про все у нас было три месяца. А сцена? У нас будет экшн-эпизод, снятый на стеклянном пешеходном мосту через Москву-реку недалеко от Киевского вокзала. Там и мотоцикл, и выстрелы, словом, погоня во всей красе, но получилось отлично, тем более в такой знакомой и, казалось бы, недоступной для кино локации.
- Кто-то удивил вас особо из актеров во время работы и чем?
- Нет актера, который бы меня разочаровал. Но отмечать кого-то, это словно забыть про остальных. Если коротко, то Агния Дитковските удивила меня в хорошем смысле, что вообще потянула эту роль. По итогу полностью убедив меня, что она словно реально агент СВР.
Саша Устюгов не в первый раз играет спецслужбиста, но он поражает тем, что глубина, которую он может нащупать в образе, всегда очень убедительна в кадре. И все остальные актеры, которые сыграли русскоязычных героев - прекрасны. Но отдельные слова заслуживают те, кто изобразил персонажей итальянской мафии или героев в Риме: Витя Тереля, Антон Филипенко, Леша Розин, Настя Микульчина и другие - большущие молодцы.
- Заинтриговали…
- Безусловно. Я же тоже буду зрителем, но знающим, что меня ожидает зрелище с детективно-триллерной атмосферой, пропитанное иронией, а еще больше любовью. Всем советую приобщаться.
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