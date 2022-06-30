Предугадали события: тайны закулисья сериала «Миссия «Аместист»

- А как же любовь?

- Обязательно. У нас необычная романтическая линия, в которой два человека, разъединенные расстоянием и временем, сохраняют близость и стремятся друг к другу. По мне, кино пресное и хромое, если в нем нет лирической составляющей.

- Противостояние шпионское России и США сегодня более чем актуально, но снимали же вы год назад... Предугадали происходящие события?

- Возможно упомянутая тема приобрела ныне большую актуальность, но она всегда существовала, в последние годы особенно ярко. У нас фильм, по сути, о еще скрытой угрозе, а не открытом конфликте. Но я бы не сводил все это только к глобальному противостоянию двух стран, любопытно будет наблюдать также за противоборством наших спецорганов и итальянской мафии.

- Сериал «Миссия «Аметист», как указано в титрах, основан на реальных событиях. Неужели прям раскрываете настоящие операции наших спецслужб?

- Конечно, у нас история основана на реальной практике СВР, но с большой долей выдумки. Все-таки подобные секретные операции, да еще и в недавнем прошлом, проходят под грифом «секретно».

Мы общались с сотрудниками СВР, у нас было несколько консультантов на проекте из этой структуры. Кстати, они помогали дельными советами, вплоть до нюансов одежды и поведения актеров, играющих сотрудников разведки.

- В сериале герои много говорят на итальянском языке. Сложно ли это им давалось и можно ли показывать фильм в самой Италии? Там все поймут?

- Когда все увлечены одним делом, то все дается легко. И да, наши киношные помощники в Риме уверенно говорили, что их соотечественниками все будет более чем понято. Поэтому не удивлюсь, если сериал выйдет и в Италии.