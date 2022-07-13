«Постоянная атмосфера тревоги»: вышел трейлер нового сериала «Капкан на судью»

13 июля онлайн-кинотеатр Kion выпустил трейлер своего предстоящего сериала «Капкан на судью». Это остросюжетная детективная история с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой в главных ролях.
У известного судьи кто-то похищает дочь. И сразу же становится понятно, что это кто-то из бывших осужденных мстит служителю Фемиды за несправедливый приговор. Чтобы добраться до преступника, нужно копнуть в старое дело, по которому ранее был вынесен приговор. Но оно оказывается совсем непростым.
Трейлер дает понять, что, кроме остросюжетных, в сериале присутствую и эротические моменты. Хотя возрастной рейтинг сохраняется 16+.
«В сериале довольно запутанный сюжет и постоянная атмосфера тревоги, она никуда не исчезает вплоть до финала», - говорит актриса Виктория Толстоганова.
«Мы старались показать, что каждый из нас вне зависимости от социального статуса может быть зависим от действий и ошибок одного человека, облеченного властью. В течение восьми эпизодов вокруг судьи возникает россыпь интересных персонажей, каждый со своим уникальным характером», - добавляет режиссер проекта Ярослав Мочалов.
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Премьера картины состоится на Kion 15 июля. Позже он выйдет в эфире Первого канала.