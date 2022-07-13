«Постоянная атмосфера тревоги»: вышел трейлер нового сериала «Капкан на судью»

13 июля онлайн-кинотеатр Kion выпустил трейлер своего предстоящего сериала «Капкан на судью». Это остросюжетная детективная история с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой в главных ролях.

У известного судьи кто-то похищает дочь. И сразу же становится понятно, что это кто-то из бывших осужденных мстит служителю Фемиды за несправедливый приговор. Чтобы добраться до преступника, нужно копнуть в старое дело, по которому ранее был вынесен приговор. Но оно оказывается совсем непростым.